Odborník o MS v hokeji: Favoritom je Kanada, naším cieľom je štvrťfinále, víťazstvo nevidím reálne

M├í slovensk├í hokejov├í reprezent├ícia ┼íancu na v├Żhru?

ÔÇ×K─ż├║─Źov├ę pre pr├şpadn├Ż ├║spech bud├║ ur─Źite aj opory z NHL na ─Źele s Jurajom Slafkovsk├Żm, ktor├Ż mal v z├ívere sez├│ny skvel├║ formu,ÔÇť mysl├ş si bookmaker zo st├ívkovej kancel├írie Fortuna Yacoob Tarek.

Pod─ża jeho odhadov a aktu├ílnych kurzov zost├íva najv├Ą─Ź┼í├şm favoritom tohtoro─Źn├Żch majstrovstiev sveta v hokeji Kanada,┬ána ktor├║ je aktu├ílne vyp├şsan├Ż kurz 4.0.┬áÔÇ×Tesne za Kanadou je USA s kurzom 4.2, tret├şm najv├Ą─Ź┼í├şm favoritom je ┼áv├ędsko pri kurze 4.3. Na ─îesko je kurz 8.00 a na Slovensko 20.ÔÇť

Kanadsk├í s├║piska obsahuje mlad├ę talenty aj ┼íes┼ą majstrov sveta a troch v├ş┼ąazov Stanleyho poh├íra. V k├ídri nech├Żbaj├║ dve jednotky draftu NHL┬áÔÇô Owen Power z Buffala, ktor├Ż je ┼íampi├│nom z roku 2021, a Connor Bedard z Chicaga. Je teda jasn├ę, ┼że p├┤jde o siln├║ zostavu s ve─żk├Żmi ┼íancami na medailu.

Z├ípas ─îeska proti ┼áv├ędsku na MS 2012. Ilustra─Źn├í fotografia. Zdroj: Wiki Commons / Henrik Palm

┼áv├ędi sa na MS zase m├┤┼żu pochv├íli┼ą nadpolovi─Źnou v├Ą─Ź┼íinou hr├í─Źov z NHL. ├Ü─Źas┼ą najnov┼íie potvrdili aj brank├ír Samuel Ersson z Philadelphie a ├║to─Źn├şci Lucas Raymond z Detroitu, Isac Lundestr├Âm z Anaheimu a Fabian Zetterlund zo San Jose.┬áÔÇ×┼áv├ędsko s kurzom 4.3 ─Źi USA pri kurze 4.2┬ás├║ pri nabit├Żch k├ídroch s popredn├Żmi hr├í─Źmi z NHL takisto ve─żmi vysoko,ÔÇť┬ákon┼ítatuje odborn├şk z Fortuny.

Slov├íkov po┼żen├║ vpred opory z NHL,┬á─îechov dom├íca p├┤da

Tohtoro─Źn├ę majstrovstv├í bud├║ hosti┼ą na┼íi z├ípadn├ş susedia. V porad├ş 87. ┼íampion├ít sa uskuto─Źn├ş┬áv term├şne od 10. do 26. m├íja 2024 v hal├ích O2 Arena (Praha) a Ostravar Ar├ęna (Ostrava). Pr├íve dom├íca p├┤da bude pod─ża Tareka hlavn├Żm hnac├şm motorom na┼íich susedov.┬áÔÇ×─îesk├║ reprezent├íciu dopredu po┼żenie pravdepodobne najnav┼ítevovanej┼í├ş ┼íampion├ít hist├│rie,ÔÇť zam├Ż┼í─ża sa odborn├şk.

Aj slovensk├║ reprezent├íciu posilnili kvalitn├ş hr├í─Źi zo z├ímoria, ktor├ş m├┤┼żu pod─ża bookmakera na nadch├ídzaj├║cich majstrovstv├ích zamie┼ía┼ą karty. Svoju ├║─Źas┼ą u┼ż potvrdili es├í Juraj Slafkovsk├Ż, ┼áimon Nemec, Tom├í┼í Tatar, Martin Posp├ş┼íil a Pavol Regenda.

Tarek dop─║┼ła, ┼że v slovenskom t├şme je viacero hr├í─Źov z ─Źeskej ligy, pri─Źom najm├Ą v ├║vodn├Żch dvoch a┼ż troch z├ípasoch by n├ím mohla do kar├ít hra┼ą dobr├í zohranos┼ą viacer├Żch z nich. ÔÇ×K─ż├║─Źov├ę pre pr├şpadn├Ż ├║spech bud├║ ur─Źite aj opory z NHL na ─Źele s Jurajom Slafkovsk├Żm, ktor├Ż mal v z├ívere sez├│ny skvel├║ formu,ÔÇť dod├íva Tarek.

F├şnsko vs. Slovensko na MS 2008. Ilustra─Źn├í fotografia. Zdroj: Flickr.com/RicLaf

Tarek dod├íva, ┼że v prospech Slafkovsk├ęho hovoria nielen jeho ned├ívne ├║spechy, ale aj celkov├Ż v├Żvoj. Na predminul├Żch MS bol Juraj Slafkovsk├Ż celkovo ┼ítvrt├Ż najlep┼í├ş v kanadskom bodovan├ş skupinovej f├ízy. Teraz je o dva roky sk├║senej┼í├ş a sez├│nu ukon─Źil vo ve─żkom ┼ít├Żle. ÔÇ×Jeden hr├í─Ź ├║spech nerob├ş, ale jeho ├║─Źas┼ą je pre na┼íu reprezent├íciu ur─Źite ve─żkou vzpruhou.ÔÇť

Majú Slováci šancu na medailu?

ÔÇ×Teoretick├║ ┼íancu m├í, pochopite─żne, ka┼żd├í jedna reprezent├ícia, ktor├í sa z├║─Źastn├ş na t├Żchto majstrovstv├ích. Hlavn├Żm cie─żom n├í┼ího v├Żberu v┼íak bude ur─Źite ┼ítvr┼ąfin├íle,ÔÇť odpoved├í odborn├şk, pod─ża ktor├ęho v prospech n├í┼ího v├ş┼ąazstva nehovoria ani aktu├ílne st├ívkov├ę kurzy.┬áÔÇ×Ani pod─ża na┼íich kurzov├Żch odhadov neo─Źak├ívame, ┼że by sme siahali na medailu, nebodaj na v├ş┼ąazstvo. Radi sa v┼íak budeme m├Żli┼ą.ÔÇť

Slovensko vs. F├şnsko na MS 2008. Ilustra─Źn├í fotografia. Zdroj: Flickr.com/RicLaf

Pod─ża Tareka┬áSlovensko u┼ż dlh┼íie nepatr├ş medzi favoritov ┼íampion├ítov. D├┤vodom je pod─ża neho predov┼íetk├Żm to, ┼że v ostatn├Żch rokoch sa u┼ż nem├┤┼żeme spo─żahn├║┼ą na v├Ą─Ź┼íinov├║ prevahu hr├í─Źov svetovej kvality z NHL. Nie je preto prekvapen├şm, ┼że sme posledn├║ medailu z├şskali na majstrovstv├ích sveta v roku 2012.

Slovensk├í reprezent├ícia sa u┼ż 10. m├íja stretne so svoj├şm prv├Żm s├║perom zo skupiny B, ktor├Żm je Nemecko. Ak├ę ┼íance n├í┼ímu t├şmu d├íva odborn├şk z Fortuny?┬áÔÇ×Aktu├ílne kurzov├ę nastavenie hovor├ş, ┼że ┼íance s├║ takmer vyrovnan├ę, s ve─żmi miernou prevahou na strane Slovenska.ÔÇť

O dva dni nesk├┤r sa Slov├íci stretn├║ s hokejistami z Kazachstanu. Tarek vysvet─żuje, ┼że ich t├şm je druh├Żm najv├Ą─Ź┼í├şm outsiderom skupiny B a na┼íi hokejisti by tak tohto s├║pera mali bez probl├ęmov porazi┼ą.┬áÔÇ×Samozrejme, na ka┼żdom ┼íampion├íte sa udeje nieko─żko ve─żk├Żch prekvapen├ş. My ver├şme, ┼że to nebude na n├í┼í ├║kor,ÔÇť dod├íva. Potr├ípi┼ą n├ís v┼íak m├┤┼żu favoriti tohtoro─Źn├Żch majstrovstiev USA a┬á┼áv├ędsko.┬á

ÔÇ×Oba v├Żbery sa bud├║ m├┤c┼ą spo─żahn├║┼ą na plej├ídu kvalitn├Żch pos├şl z NHL. ┼áv├ędom do kar├ít zahralo prv├ę kolo play-off NHL, ke─Ć im na ┼íampion├ít pr├şde viacero vypadnut├Żch op├┤r,ÔÇť┬ápribli┼żuje bookmaker, pod─ża ktor├ęho je aktu├ílnym favoritom Kanada. V tesnom z├ívese nasleduj├║ na┼íi s├║peri USA a ┼áv├ędsko.┬á

