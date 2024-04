Kanye West oznámil, že pod svojou značkou Yeezy bude točiť porno. Spolupracuje na tom so známym producentom filmov pre dospelých

Na sociálnych sieťach zverejnil video so šteklivým opisom. Odkazuje, že obsah pre dospelých budeme môcť nájsť na jeho webe.

Raper Kanye West, známy ako Ye, má ambície podnikať v pornografickom priemysle. Na sociálnych sieťach potvrdil, že rozbieha pod svojou značkou Yeezy vlastnú pornostránku.

O jeho plánoch v utorok informovalo ako prvé TMZ. Tím raperovej značky potvrdil, že sa umelec s myšlienkou podnikania v priemysle s filmami pre dospelých pohrával už dlhšie. V súčasnosti však už údajne podnikol prvé kroky na začatie svojej vlastnej produkcie.

Zdroj pre TMZ zároveň potvrdil, že raper by mal na projekte spolupracovať s Mikom Mozom, ktorý je výraznou tvárou tohto priemyslu. Je totiž producentom filmov pre dospelých a jeho bývalá manželka Stormy Daniels je známa americká pornoherečka.

Vo štvrtok ráno pridal umelec na svoje sociálne siete video, v ktorom je napísaná slovná hračka Yeezy porn is cumming, ktorou oznámil, že na scénu prichádza Yeezy porno. V príspevku gramaticky správne slovo coming nahradil slovom cumming. Pričom cum je v preklade mužské semeno, čím len potvrdil, že jeho podnikanie sa bude uberať šteklivým smerom.

Zároveň na videu hovorí ženský hlas: „Choď na yeezy.com.“ Pri písaní článku sa však na spomínanom webe ešte žiadny pornoobsah nenachádzal.

Na Yeho nový biznis reaguje aj Ben Cristovao

V sekcii komentárov na Instagrame sa po oznámení nového podnikateľského plánu strhla na adresu rapera masa komentárov. Fanúšikovia sú zhrození a kontroverznému umelcovi odkazujú: „Kanye, už ťa nemôžem ďalej obraňovať“ alebo „Ježiš, vráť sa späť“, raper sa totiž vždy prezentoval ako silno veriaci katolík. Mnohí majú starosť aj o jeho manželku Biancu a strachujú sa, či nebude v jeho šteklivých filmoch účinkovať.

K novinke sa vyjadril aj český umelec Ben Cristovao a raperovi odkázal: „Ja len dúfam, že to je marketingový žart. Naozaj, pre tvoje dobro, Ye. J**ať na porno. To je niečo, čoho sa snažíme zbaviť, je to trápne,“ napísal Kanyemu do komentára český spevák a raper v angličtine.