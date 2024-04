Návrat Snowboarďákov? Režisér po 20 rokoch potešil fanúšikov, prezradil plány na pokračovanie kultovej komédie

Legendárny film Snowboarďáci tento rok oslavuje 20 rokov. Vďaka nemu sa zrodili veľké hviezdy českého filmu – Vojta Kotek a Jiří Mádl. Režisér Karel Janák prehovoril o tom, že by rád natočil pokračovanie.

Presne pred 20 rokmi, v roku 2004, mal premiéru dnes už kultový film Snowboarďáci. Komédia o dvoch dospievajúcich chlapcoch, ktorí chcú zdolať hory na snowboardoch a predviesť svoje schopnosti pred krásnymi dievčatami, je hitom aj dnes.

O dva roky neskôr uviedol režisér Karel Janák ďalší úspešný film s rovnakými hrdinami – Rafťáci. Kotek a Mádl sa stali nielen lámačmi dievčenských sŕdc, ale ich kariéra sa rozbehla a dnes sú z nich známi a uznávaní herci.



Režisér Karel Janák sa zveril eXtra.cz, že by rád natočil komédiu podobného charakteru. „Nebolo by to celkom pokračovanie. No, v skutočnosti by to bolo. Rád by som natočil ďalší film s Jirkom a Vojtom a opäť komédiu a vlastne v duchu Snowboarďákov a Rafťákov,“ prezradil.

„Pracujem teraz na scenári, ktorý je podľa mňa strašne vtipný, ale záleží na tom, ako sa nám podarí získať peniaze. Radi by sme začali nakrúcať už budúci rok, takže uvidíme, ako to pôjde,“ dodal Janák. Ostáva nám len dúfať, že všetko vyjde tak, ako má, a budeme sa môcť tešiť na skvelú komédiu.