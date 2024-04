ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály na Netflixe v máji 2024

Čo všetko vyjde na Netflixe v máji 2024? Na aké dokumenty, filmy a seriály sa oplatí tešiť?

Najväčšia streamingová platforma s najväčším katalógom sa v máji 2024 opäť rozrastie o množstvo originálnych filmov a seriálov. Pridajú však ešte viac starších a obľúbených počinov. Čo všetko teda vyjde na Netflixe v máji 2024?

1. máj

Black Clover (séria 2) – anime

Blended (2014) – Adam Sandler a Drew Barrymore v romantickej komédii

Cry Babies: Magic Tears (séria 3) – detský animovaný seriál

Dark Waters (2019) – skvelá dramatická biografia o právnikovi, ktorý zasvätil roky života v boji proti spoločnostiam, ktoré nelegálne znečisťovali vodu a pôdu v USA. V hlavnej role vo filme od Todda Haynesa (May December) sa zaskvel Mark Ruffalo.



Down the Rabbit Hole (2024) Netflix Original – mexická komédia o 10-ročnom chlapcovi, ktorý pokračuje v otcových zločinoch.

Dr. Stone (séria 1) – anime

Girls Trip (2017) – komédia o štyroch kamoškách, ktoré sa po dlhom čase stretnú v New Yorku a oslavujú na maximum.

Haikyu!! – anime

Heeramandi: The Diamond Bazaar (2024) Netflix Original – indický politický seriál

Hellboy (2019) – David Harbour (Stranger Things) stvárnil ikonického „pekelníka“.

Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind (2022) – hudobný dokument

Džudžucu kaisen (séria 1) – jedno z najpopulárnejších anime na svete



Mortal Kombat (2021) – bitkárske fantasy

Outlander (séria 6) – historický dramatický seriál

Rather (2023) – dokument o slávnom novinárovi

The Great Wall (2019) – Matt Damon a Pedro Pascal vo vojnovom fantasy

The Matrix: Resurrections (2021) – najnovšie pokračovanie Matrixu s pôvodnými tvorcami a hercami

The Quintessential Quintuplets – anime

The Unbroken Voice (séria 2) Netflix Original – kolumbijská telenovela

Unnatural (miniséria) – japonská mysteriózna dráma o forenznom lekárovi, ktorý rieši náročné prípady.

2. máj

A Man in Full (miniséria) Netflix Original – Jeff Daniels (The Newsroom) o realitnom agentovi, ktorému sa rozpadol celý biznis.

Beautiful Rebel (2024) Netflix Original – talianska biografia o Gianna Nannini

Secrets of the Neanderthals (2024) Netflix Original – dokument o neandertálcoch

Shadow in the Cloud (2020) – Chloë Grace Moretz v hororovom vojnovom filme z obdobia 2. svetovej vojny, v ktorom prenáša cenné dokumenty a napadne ju niečo nadprirodzené.

T P BON (séria 1) Netflix Original – sci-fi anime o cestovaní v čase

3. máj

John Mulaney Presents: Everybody’s in LA (séria 1) Netflix Original – Live comedy event.

Postcards (séria 1) Netflix Original – dráma

Selling the OC (séria 3) Netflix Original – reality šou

Unfrosted (2024) Netflix Original – komédia s Jerrym Seinfeldom (Seinfeld)



4. máj

Katt Williams: New Comedy Special (LIVE) Netflix Original – stand-up komediálny špeciál

5. máj

The Peanut Butter Falcon (2019) – Shia LeBeouf pomáha chlapcovi s Downovým syndrómom dostať sa do wrestlingovej školy vo feel good komediálnej dráme.

6. máj

30 for 30: Deion’s Double Play (2019) – športový dokument o Deionovi Sandersovi

Reba (séria 1 – 6) – komediálny seriál