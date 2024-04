Sabina žije v New Yorku, kde sa živí ako modelka. „Sociálne siete zmenili modeling, prehliadky už nie sú za tisíc dolárov,“ hovorí

So Sabinou Plestilovou o živote v New Yorku, o modelingu, o jeho krásach, ale aj o negatívnych stránkach.

Sabina Plestilová vyrastala v Liberci, kde aj študovala na gymnáziu. Práve počas štúdia ju oslovili skauti s otázkou, či by sa nechcela stať modelkou. Sabina najprv odmietla, pretože sa chcela stať právničkou, ale nakoniec ponuku prijala.



Ako modelka pracovala takmer po celom svete. Od Atén cez Hongkong až po New York, kde sa nakoniec rozhodla zostať. Dnes je to už desať rokov, čo Sabina prišla do New Yorku a stále sa tu aktívne venuje modelingu. Aké sú jej najväčšie úspechy, prečo je podľa nej riskantné začať s modelingom v takom mladom veku a prečo teraz považuje život v USA za nebezpečný? To všetko a ešte viac sa dozvieš v našom rozhovore.

Si modelka. Ako sa to všetko začalo a ako dlho sa venuješ modelingu?S modelingom som začala, keď som mala 15 rokov, v lete budem mať 30, takže modelingu sa venujem už 15 rokov. Začalo sa to tak, že na moju základnú školu a gymnázium v Liberci často chodili skauti a hľadali modelky. Vtedy ešte neexistoval Instagram a nové tváre sa hľadali „po starom“. Niekoľkokrát ma oslovili, ale vždy som odmietla. Chcela som byť právnička, nie modelka. Keď ma však oslovili po niekoľkýkrát, niečo sa zmenilo.



Nikdy som veľa necestovala, s rodinou sme chodili len na Slovensko, odkiaľ pochádza moja mama, a do talianskeho Bibione sme chodili len výnimočne. Ale nikdy som nesedela v lietadle, nič iné som nepoznala... Skaut mi vtedy modeling predal tak, že môžem hlavne cestovať, a tak som sa dostala do Bohemia Model, kde som v pätnástich rokoch podpísala zmluvu.



Začala som chodiť na kastingy, ale nechcela som prerušiť štúdium, takže som si mohla hľadať len prácu, kde by som odišla na dva mesiace cez letné prázdniny. Európske agentúry však chceli, aby som mohla stále cestovať, a tak som začala robiť modelku v Ázii. Moja prvá cesta viedla do Kórey, kam som odišla, keď som mala 16 rokov.

Zdroj: se souhlasem Sabiny Plestilove

Ako reagovali tvoji rodičia, keď si im v 16 rokoch povedala, že ideš do Kórey?Maminka plače na letisku aj teraz, keď mám takmer 30 rokov. Ale bolo to tak, že som bola oslovená už toľkokrát, že na to moji rodičia asi boli pripravení. Aj keď to pre nich bolo ťažké. Vtedy ešte neboli iPhony, nemala som internet v telefóne a s rodičmi som mohla len skypovať. Stále som prekvapená, že ma nechali ísť. Úprimne povedané, neviem, či by som po svojich skúsenostiach dovolila svojej dcére odletieť v takom mladom veku.

Agentúry proste očakávajú, že sa telo nezmení, ale to je nezmysel. A ešte ťa väčšinou kritizujú chlapi, ktorí o ženskom tele vedia prd.

Na tieto skúsenosti hneď naviažem. S akými najväčšími výzvami sa ako modelka stretávaš?