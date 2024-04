Šéfkuchárovi Martinovi Novákovi praskli nervy: Nestrpím klamanie zákazníkov, vyhlásil a z nakrúcania Na nože odišiel

Majiteľ reštaurácie Pekidors zákazníkom servíroval polievku zo zvyškov. Nezabránilo mu v tom ani varovanie Martina.

Známy šéfkuchár Martin Novák prvýkrát v histórii markizáckej relácie Na nože odišiel z nakrúcania predčasne. Rozzúril ho majiteľ podniku, ktorému sa usilovne snažil pomôcť. „Ak chce hostí klamať, ja odchádzam,“ vyhlásil a do reštaurácie sa už viac nevrátil.

Reštaurácii Pekidors na juhu Slovenska zostavil nové menu, pomohol im so zorganizovaním kuchyne a skladových zásob a spolu so svojím tímom dal prevádzke drobnými úpravami nový, romantický vzhľad.

Začínajúcemu kuchárovi Martin počas nakrúcania dokonca ponúkol pomoc a pozval ho do svojho podniku, aby videl, ako vyzerá zabehnutý dobre fungujúci podnik, moderná gastronómia a spolupráca medzi zamestnancami.

Zdroj: TV Markíza

Nezvládli záťažový večer

Situácia sa vyostrila počas záťažového večera. Do reštaurácie začali prichádzať prví hostia a spočiatku sa zdalo, že podnik prvé rozpaky zažehnal. Večer však vyeskaloval do konfliktu a dusná atmosféra sa dala krájať. Medzi prvými jedlami sa vypredala gaštanová polievka. Namiesto toho, aby ju z ponuky vyradili, do celého procesu zasiahol majiteľ reštaurácie.

Majiteľ Peter kuchárovi prikázal, aby zvyšky polievky zriedil smotanou a zohrial a urobil z nich ešte šesť porcií. Kuchár Lajoš bol v celej situácii ako medzi dvoma mlynskými kolami. Martinovi sa snažil v odchode zabrániť, no neúspešne. „Ak sa mieni takto správať jeden majiteľ, že svojich hostí ide klamať, ja súčasťou niečoho takého nebudem,“ vyhlásil šéfkuchár a zabuchol za sebou dvere.

Časy, keď reštaurácie zákazníkov klamali na úrok zisku, sú podľa neho už dávno minulosťou. Do reštaurácie sa nevrátil ani o mesiac neskôr, aby jej udelil hodnotenie.