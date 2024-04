Ben Cristovao prehovoril o novej láske: Hrá mi v klipe, je to človek, s ktorým rád trávim čas

Ku vzťahu sa vyjadril nielen obľúbený spevák, ale aj jeho nová láska.

Ben Cristovao v minulosti tvoril pár so speváčkou Monikou Bagárovou, no rozišli sa pred vyše 11 rokmi. Odvtedy ho fanúšikovia spájali s mnohými známymi či neznámymi tvárami, teraz ich však prekvapil novinkou.

Vzťah s Dominique Alagia dlhšie nekomentoval, no po čase vyšiel s pravdou von. Pár údajne začiatkom roka dokonca dovolenkoval v Karibiku. Ľudí však najviac pohoršil vekový rozdiel dvojice – kým exsuperstarista má 36 rokov, Alagia má len 18, o polovicu menej.

Svoje pocity vyjadril v skladbe MMA a vo videoklipe si zahrala aj mladá Alagia. „Mám song, v ktorom ju zmieňujem, hrá mi v klipe, je to človek, s ktorým rád trávim čas. Je to bežné, nechcem tieto veci nijak viac kŕmiť, nechávam to, nech si to žije vlastným životom,“ priznal umelec v rozhovore pre portál Topstar.

Konšpirácie fanúšikov podporila aj samotná Alagia, keď k príspevku na sociálnej sieti napísala: „Toto by sme mohli byť my, ale ty sa hráš.“