Veľkolepý návrat Iron Mana? Robert Downey Jr. má superhrdinu „v DNA“, prezident Marvelu to však vidí inak

Po tom, čo minulý rok Marvel nenaplnil očakávania, fanúšikovia špekulujú o návrate legendárneho superhrdinu.

Legendárny Iron Man sa možno vráti späť. Podľa magazínu Variety sa Marvel snaží o znovuoživenie Tonyho Starka v podaní Roberta Downeyho Jr. Megaúspešný filmový svet superhrdinov si tým chce vynahradiť minuloročné prepadáky, ako napríklad Ant-Man and the Wasp: Quantumania či The Marvels.

Fanúšikovia šíria fámy o Downeyho návrate od tragického konca Iron Mana na filmovom plátne vo finálovom Endgame z roku 2019. Nadšenci série veria, že návrat obľúbeného zlato-červeného superhrdinu by mohol pre Marvel znamenať návrat do úspešných čias.

Sám Downey v rozhovore pre magazín Esquire vysvetlil, že rola Iron Mana si ho sama vybrala. „Je to príliš podstatná súčasť mojej DNA,“ dodal herec. Prezident Marvel Studios Kevin Feige má však na jeho návrat iný názor – vraj by to zničilo hercov veľkolepý odchod zo sveta Marvelu. „Všetci sme veľa rokov tvrdo pracovali na tom, aby sme sa k tomu dostali, a nikdy by sme to nechceli žiadnym magickým spôsobom vrátiť späť,“ objasnil Feige. „Ten moment si ponecháme a už sa ho nedotkneme,“ dodal pre Vanity Fair.