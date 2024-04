Judit Bárdos Pecháček má vraj strašné zuby a má si ich dať opraviť, odkázala jej komisia na VŠMU

Medzierka medzi zubami je dnes jej prednosťou, kedysi pre ňu počúvala uštipačné poznámky.

Herečka Judit Bárdos Pecháček má síce maďarské korene, no ponúk na Slovensku aj v Česku má viac než dosť. V rozhovore pre Plusku si však zaspomínala na svoje náročné začiatky. Na prijímačkách na Vysokú školu múzických umení v Bratislave totiž okrem jej talentu komisia nepríjemne hodnotila aj jej špecifickú medzierku medzi zubami.

Pre uštipačné poznámky dokonca vyhľadala pomoc stomatológov. Tí jej však radikálny zásah do chrupu veľmi neodporúčali.

Je to strašné a mám si dať spraviť zuby

„Vyslovene povedala, že je to strašné a že si mám dať spraviť zuby. Bola som teda u dvoch špecialistov spýtať sa, čo s tým robiť. Jeden povedal, že by do toho nešiel, a druhý povedal, že chápe, prečo do toho ten prvý nechce ísť. Navrhol však, že by to mohol skúsiť. Vraj by som musela mať na horných aj dolných zuboch strojček dva roky a negarantuje, že sa to podarí. Tak som to zamietla,“ povedala.

Judit napokon uspela nielen na prijímačkách, ale aj na filmovom plátne či divadelných doskách. Povestná medzierka medzi zubami je dnes jej prednosťou, ktorú obdivujú tvorcovia aj verejnosť. „Aj muži mi tvrdia, že je to veľmi pekné. Už mi to nevadí, aj keď viem, že keby som mala chrup v poriadku, moje ‚š‘ by na mikrofón znelo krajšie,“ prezradila.