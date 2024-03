Juraj Slafkovský dorovnal rekord, ktorým sa zapísal do histórie NHL. Posledných 50 rokov sa to nikomu nepodarilo

19-ročný slovenský útočník Juraj Slafkovský sa v zaoceánskej lige NHL opäť predviedol. Svojou asistenciou sa zaslúžil o výhru klubu Montreal Canadiens nad Seattlovskými Krakenmi, informuje denník Edmonton Journal. Vyrovnal vďaka tomu takmer 50-ročný rekord.

Juraj Slafkovsky opens the scoring for the Canadiens early in the 1st period 🚨 pic.twitter.com/exlPC4hIfS