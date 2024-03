Celý život čelil najnebezpečnejším aligátorom na svete, nakoniec ho zabila raja. Toto je mrazivý príbeh legendárneho Steva Irwina

Hoci kúsky, ktoré predvádzal na kameru, boli šialene nebezpečné, Irwin manipuloval s divokými zvieratami s takou dávkou sebaistoty, až divákov presvedčil, že ho nemôžu ohroziť. Bohužiaľ, stal sa presný opak.

Bez štipky strachu stál zoči-voči najdesivejším aligátorom, a ak sa aj ocitol v nejakej nebezpečnej situácii, vždy vedel, ako z nej vykľučkovať. Austrálsky dokumentarista Steve Irwin, známy najmä pod prezývkou „Lovec krokodílov“, ktorú dostal vďaka svojej rovnomennej populárnej šou, bol v očiach spoločnosti považovaný za jedného z najväčších odborníkov na plazy.

Hoci kúsky, ktoré predvádzal na kameru, boli šialene nebezpečné, Irwin manipuloval s divokými zvieratami s takou dávkou sebaistoty, až divákov presvedčil, že ho nemôžu ohroziť. O to viac ich 4. septembra 2004 šokovala správa, že dokumentarista zomrel pri nakrúcaní na následky útoku raje.

Ľuďom nešlo do hlavy, ako mohla neohroziteľného Irwina, ktorý bežne zápasil s nebezpečnými krokodílmi, usmrtiť ryba, a ešte k tomu raja, ktoré bývajú väčšinou plaché.

Divoch od prírody

Ako píše portál Ati, Irwin už od útleho detstva inklinoval k nebezpečným zvieratám. Legendárny „Lovec krokodílov“, celým menom Stephen Robert Irwin, sa narodil 22. februára 1962 na predmestí Melbournu, najľudnatejšieho mesta v Austrálii.

Lásku k prírode a zvieratám pravdepodobne zdedil po rodičoch. Keď mal osem rokov, celá rodina sa presťahovala do Queenslandu, v ktorom jeho rodičia založili vlastnú ZOO. Steve teda už ako chlapec vyrastal obklopený rôznymi zvieratami. Najviac zo všetkých ho však fascinovali plazy, paradoxne tie najnebezpečnejšie.