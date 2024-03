Tomáš už 6 rokov zveľaďuje svoju maringotku na budúci život v prírode: Kamaráti mi hovorili, že bola zbytočne drahá (FOTO)

Dnes slúži Tomášovi ako útek z mesta, no ako nám prezradil, už teraz vedľa nej vzniká prístavba.

Tomáš pochádza z Popradu, dlhé roky však žije v Prahe. Jeho detským snom bolo zažiť kočovný život, aký majú ľudia z cirkusu. A to sa mu čiastočne podarilo. Chatu si z finančných dôvodov dovoliť nemohol, tak sa rozhodol pre inú alternatívu. Kúpil odľahlý pozemok v stredočeských horách a postavil si na ňom maringotku, ktorú zveľaďuje už šesť rokov. Z obydlia s rozlohou 14 štvorcových metrov sa tak pomaly stáva plnohodnotný dom v prírode, vedľa ktorého dokonca vznikne aj prístavba. „Spirit of kolotočárlajf, splnený detský sen, môj kúsok planéty, obraz starého sveta,“ opisuje alternatívne bývanie Tomáš pre Refresher.

Šikovný Slovák všetko dokumentuje na Instagrame, kde túto premenu sleduje 10-tisíc ľudí. Vraví, že zveľaďovanie maringotky sa asi neskončí nikdy, pretože sa bojí, že by na mieste už nemal čo robiť. „Neviem si tam predstaviť iba sedieť, už by ma to možno nebavilo,“ dodáva.

Čo ty a alternatívne bývanie? Dokázal by si si predstaviť dom na podobnom mieste v srdci prírody? Ak plánuješ kúpu maringotky, Tomáš nám prezradil, koľko ho stavba stála aj ako ju pomaly premenil na plnohodnotný domov. Ako vyzerá život v stavbe v srdci prírody?

Podľa jeho známych bola zbytočne drahá

Tomáš miluje výzvy. Kamaráti sa mu však smiali a trvali na tom, že maringotky sa dajú zaobstarať za oveľa menej peňazí. Tomáš kúpu neľutuje a tvrdí, že vyššia investícia sa vyplatila: „Nemusím tak riešiť zatekanie či zhnitú konštrukciu“. Rodák z Popradu už 20 rokov prevádzkuje tetovací salón. „Keď som si otvoril štúdio, mal som nejaké peniaze a potreboval som ich rýchle niekde investovať, kým nevymyslím nejakú blbosť. Chcel som si kúpiť chatu, ale na to som, samozrejme, nemal. Takže mi raz v noci vo sne napadlo, že by som vlastne mohol kúpiť maringotku a prerobiť si ju.“