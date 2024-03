Toto sú najlepšie platení speváci a speváčky súčasnosti. Prvé miesta obsadili svetové legendy

Rihanna, Beyoncé alebo hádam Madonna? Pozri sa na desať hlasov súčasnosti, ktoré najviac zarábajú. Akú hodnotu má ich majetok?

Zarobia si speváci dobre? Na serveri Music Industry How To zverejnili rebríček najlepšie platených speváčok a spevákov.

10. Elton John

Elton John len tesne vyfúkol desiatu priečku Glorii Estefan a Beyoncé, ktorých majetok sa odhaduje na 500 miliónov dolárov. Sedemdesiatpäťročný Brit je však z celej trojice najaktívnejší a ešte stále koncertuje.

Čistý majetok: 500 miliónov dolárov

9. Julio Iglesias

Španielsky spevák (a otec sexi Enriqueho) spieva v štrnástich rôznych jazykoch. Aj to mu pomohlo k stovke miliónov predaných albumov. Počas kariéry navštívilo jeho koncerty viac než šesťdesiat miliónov divákov a je to komerčne najúspešnejší španielsky spevák všetkých čias.

Čistý majetok: 600 miliónov dolárov

8. Bruce Springsteen

Samotný server označuje Springsteena za prekvapenie. Jeho album Born in the U.S.A. z roku 1984 je jedným z najpredávanejších vôbec. Aj on ešte stále koncertuje, napríklad do Prahy zavíta koncom mája.

Čistý majetok: 650 miliónov dolárov

7. Dolly Parton

Dolly Parton nazývajú country superstar. Rozhodne to platí aj o jej zárobkoch. Nezabudnuteľný hit Jolene láka aj dnes. Aj táto speváčka totiž stále úspešne koncertuje.

Čistý majetok: 650 miliónov dolárov

6. Celine Dion

Celine Dion je nielen najpredávanejšia kanadská interpretka, ale aj najúspešnejšia francúzsky spievajúca umelkyňa všetkých čias. Svoje najznámejšie hity však naspievala v angličtine, napríklad Think Twice alebo My Heart Will Go On.

Čistý majetok: 800 miliónov dolárov

5. Bono

Do rebríčka sa zapísal najmä vďaka hviezdnym úspechom kapely U2. Forbes ho vo svojich hitparádach vyhodnocoval ako opakovane najlepšie zarábajúceho umelca. S kapelou boli známi už od osemdesiatych rokov.

Čistý majetok: približne 1 miliarda dolárov

4. Taylor Swift

Majetok Taylor Swift je pravdepodobne oveľa väčší ako spomínaných 400 miliónov dolárov. Server Bloomberg hovorí takmer o trojnásobku. Čo je však isté, jej Eras Tour je najviac zarábajúcim turné v histórii, čo sa na jej príjmoch nepochybne odrazilo.

Čistý majetok: 1,1 miliardy dolárov (2024)

3. Madonna

Kráľovná popu vládne aj rebríčkom, je totiž najpredávanejšou ženskou umelkyňou vôbec. Začala už v osemdesiatych rokoch a tri dekády naozaj dominovala. Aj keď už neskôr boli niektoré ženy úspešnejšie, Madonna takisto zostáva aktívna a stále vystupuje.

Čistý majetok: 1,2 miliardy dolárov

2. Paul McCartney

Najbohatším mužským spevákom je podľa servera Music Industry How jeden z dvoch žijúcich „beatlesákov“. Nielenže je McCartney autorom mnohých hitov britskej legendy, ale sám má aj úspešné sólovky a spolupráce. The Beatles je najpredávanejšou hudobnou skupinou vôbec. Sám McCartney je podobne ako rad starších ročníkov z rebríčka stále aktívny, čo mu k pozícii nepochybne pomohlo.

Čistý majetok: 1,2 miliardy dolárov

1. Rihanna

Okrem toho, že Rihanna má na konte osem štúdiových albumov, vlastní tiež časť Fenty Beauty a Savage x Fenty lingerie. Preslávila sa hitmi ako Diamonds, Umbrella alebo Stay. Niet teda divu, že to dotiahla až na víťazku rebríčka.

Čistý majetok: 1,7 miliardy dolárov