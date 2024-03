Supreme otvára obchod v srdci Číny. V Šanghaji sa fanúšikovia tejto streetwear značky môžu tešiť na poriadnu dávku luxusu

Slávnostné otvorenie je naplánované na 23. marca.

Obľúbená značka Supreme otvára v čínskom Šanghaji obrovský obchod. Oznámili to na instagramovom profile Supreme New York. Značka Supreme bola kultúrnym fenoménom viac ako dekádu a viacerí si myslia, že postupne stráca dych. Ich pripravovaný obrovský obchod však hovorí niečo iné, informuje Hypebeast.

Streetwearová značka v oznámení prezrádza, že obchod sa otvorí už 23. marca o 10.00 h. Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie o tom, ako bude vyzerať výklad s oblečením.

Do čínskeho marketingu vstúpili v roku 2022. Dva roky predtým si dokázali zabezpečiť čínsku ochrannú známku. 21. januára im ju udelil úrad pre ochranné známky, čím zaistil, že sa v Číne môžu predávať iba autentické topánky, oblečenie a doplnky značky Supreme. V minulosti sa totiž otvorili viaceré obchody s falzifikátmi Supreme, napríklad v Taliansku.

Vedenie spoločnosti na čele so zakladateľom Jamesom Jebbiom vytváralo okolo značky stabilný hype vďaka exkluzívnym dropom a vyhľadávaným spoluprácam, ktoré chcel vo svojej zbierke každý, a to bez ohľadu na to, či žil streetwearom alebo luxusnou módou. Sile newyorskej streetwearovej ikony podľahli aj celebrity vrátane A$AP Rockyho, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Rihanny, Kanyeho Westa alebo rodiny Beckhamovcov. Na slovenskom trhu značku spopularizovala skupina Haha Crew.