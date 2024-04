Herečka Kristína Sisková zo seriálu Zrada: Šimkovičovej vidím v očiach zlo. Je šialené, ako rýchlo smerujeme k totalite (Rozhovor)

S čoraz známejšou 25-ročnou herečkou spod Tatier sme sa bavili o jej detstve, odvrátenej strane herectva, závisti, ale aj politike a voľbe prezidenta.

Rozpráva rozumne a k veci. Zároveň z nej cítiť úprimnú dobrotu. Je ambiciózna a milá, podľa vlastných slov však vie byť aj „drama queen“. Problémy vraj rieši hneď, ako vzniknú, a vie sa nahnevať, keď ide o pálčivé spoločenské témy.

Nebojí sa ostro skritizovať vládu a povedať na rovinu, čo si o kom myslí. Z jej slov cítiť úprimnú frustráciu z toho, kam Slovensko momentálne smeruje. Napriek tomu vraví, že ho má veľmi rada a chce tu zostať žiť. Stále totiž vidí nádej na zmenu.

Herečka Kristína Sisková (25) z Popradu vyštudovala konzervatórium v Nitre a momentálne dokončuje VŠMU. Popri tom žiari v populárnom markizáckom seriáli Zrada, ktorý vznikol na základe britskej predlohy Doktorka Fosterová.

Vidieť si ju mohol aj v Oteckoch, Ivete, Druhej šanci, Einsteinovi alebo v minisérii Víťaz. Čo všetko počas točenia Zrady zažila, ako nakrúca milostné scény, čo je pre ňu na herectve najťažšie a aký odkaz poslala ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, ktorá robí v rámci svojho rezortu čoraz radikálnejšie kroky?

Málo ľudí vie, že stále študuješ na Vysokej škole múzických umení, avšak nie herectvo, ale divadelný manažment. Ako to?

Áno, som teraz v piatom ročníku a síce som sa chcela dostať na herectvo, neprijali ma. Vždy som skončila v treťom kole. Tri roky po sebe ma nechali prebojovať sa do posledného kola a nikdy ma nevzali. (smiech)

Povedali ti aj prečo ťa nevzali?

Nie, po treťom kole už zvyčajne nedostaneš feedback, čo je škoda. Úprimne si však myslím, že nie každý herec musí byť dobrý divadelný herec. A nie každý divadelný herec musí byť zase dobrý televízny herec. Stáť pred kamerou a na divadelných doskách, je niečo diametrálne odlišné. Sú to naozaj dva rozdielne svety a má to aj svoj zmysel.

Vždy som podvedome cítila, že ma to k tomu herectvu stále ťahá, myslím, že mi vtedy chýbala autenticita a energia, ktorá je príbuznejšia pre divadlo. A prijímačky na herectvo sú šialene subjektívne. Keď ma ani na tretíkrát nevzali, prijala som to. Vedela som, že chcem aj tak študovať niečo s umením a divadlom.

Keďže som chodila šesť rokov na konzervatórium v Nitre, pochopiteľne, som chcela v tejto sfére pokračovať. Potom mi padol do oka práve divadelný manažment. Napokon mi štúdium tohto odboru dalo všeobecný prehľad, ktorý som potrebovala a naozaj ho vrelo odporúčam všetkým, ktorých zaujíma umenie a kultúra a považujú sa za organizačne zdatných.

Ako si sa teda dostala ku všetkým hereckým úlohám?

Akonáhle som prišla na výšku, s herectvom som sa rozlúčila. Začala som zabŕdať do marketingu a produkcie, nakoľko štúdium môjho odboru je širokospektrálne. Keď som bola v druhom ročníku, herec Lukáš Dóza si založil vlastnú hereckú agentúru.

Poznali sme sa zo školy a tak mi povedal, že ma vezme do portfólia a časom uvidíme, či by sa pre mňa našlo nejaké miesto v nejakom seriáli alebo aspoň reklame. Vzápätí som dostala malú epizódnu postavu a postupne sa to začalo nabaľovať. Prišli projekty ako Iveta, Víťaz, Oteckovia, Druhá šanca a nakoniec aj aktuálna Zrada.

Stretla si sa so závisťou od vyštudovaných herečiek z VŠMU?

Príliš sa na to nezameriavam. Sústredím sa na seba, na svoju prácu a osobne sa snažím dopriať každému. Zachytila som však, že tu vládne istá súťaživosť, keďže na Slovensku máme veľa šikovných, talentovaných ľudí, pričom náš trh je menší. Je to vlastne prirodzené. Na druhej strane mám kopec kamošiek herečiek, ktoré ma podporujú a prajú mi.