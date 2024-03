Na týchto teniskách môžeš v marci zarobiť stovky eur: Novinka značky Jacquemus, kvetinové dunky aj retro jordany

V najbližších týždňoch budú v predaji viaceré limitované vyhotovenia, ktoré stoja za pozornosť.

Tenisky nemusia byť len skvelým módnym doplnkom, ale ide aj o obrovský biznis so zaujímavým zhodnotením, ktorý sa oplatí sledovať. V marci budú v predaji viaceré atraktívne aj limitované vyhotovenia, a to či už z dielní Jordan Brand, respektíve Nike, či Adidas a New Balance.

Urob si miesto na kvetinové dunky v ženských veľkostiach, retro krásky s Jumpmanom na päte a jazyku alebo na originálnu novinku s podpisom módneho domu Jacquemus na siluete z dielní Nike.

Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené priamo od značiek ani predajcov, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa ešte môžu zmeniť. Rovnako môžu do zoznamu pribudnúť ďalšie zaujímavé páry tenisiek.

Air Jordan 5 Retro „Olive“ – 2. 3. 2024

Kolotoč zaujímavých releasov tenisiek sa začal hneď 2. marca novinkou Air Jordan 5 Retro vo farebnej schéme s prívlastkom „Olive“, ktorá mieša zelené a oranžové tóny v atraktívnom pomere.

Táto verzia retro basketbalových tenisiek bola predstavená v roku 2006 a tentoraz prichádza na pulty obchodov v kombinácii prémiových materiálov v armádnych farbách, pričom si zachovali charakteristické prvky siluety Air Jordan 5. Nechýba ikonická medzipodrážka, priedušné sieťovinové panely z bočných strán alebo kovové logo Jumpman.

Ak ťa zaujali, priprav si rýchle prsty a 225 dolárov. O tieto tenisky bude veľký záujem, o čom svedčí informácia na resell platforme KLEKT, kde sú už k dispozícii na predobjednávku od približne 270 eur.

Zdroj: Sneaker Politics

Adidas Originals Los Angeles „Clay“ x Fear of God Athletics – 3. 3. 2024

Skvelú novinku si pripravili v marci aj návrhárske tímy Adidas Originals a Fear of God Athletics, keď v rámci spolupráce predstavili modelový rad Los Angeles v minimalistickej farebnej schéme „Clay“.

Jerry Lorenzo s kolegami nanovo upravil kultovú siluetu Adidas Los Angeles v plnom semišovom vyhotovení s odolnou ripstop tkaninou, ktorá je orámovaná zvlnenou gumovou podrážkou. Atraktívna lifestylová obuv má mäkký jazyk a tvarovanú podrážku pre maximálne pohodlie.

Detaily oboch značiek sú v podobe charakteristických troch prúžkov Adidas z bočných strán, vyrazeného loga na podrážke a podpisu Fear of God Athletics na čiernom paneli na päte. Retail týchto tenisiek je stanovený na 220 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Fear of God

Nike J Force 1 „Earth“ x Jacquemus – 5. 3. 2024

V úvode marca spoločnosť Nike uvedie do predaja spoluprácu s módnym domom Jacquemus, ktorá možno neosloví každého, ale je originálna a vzbudzuje záujem.

Model Nike J Force 1 je späť na módnej mape. Dizajnéri v tomto prípade vytvorili sofistikovaný a zároveň hravý dizajn. Aby topánka získala osobitý vzhľad, na podrážku ručne utkali upravený zvršok AF 1. Novinka má na podrážke zrkadlovo obrátené logá oboch výrobcov, ktoré zanechávajú výrazný odtlačok pri každom kroku.

Luxusné detaily, ako napríklad jemný kovový swoosh, dodávajú obuvi eleganciu. Tmavohnedú schému s podtitulom „Earth“ dopĺňajú žiarivé odlesky žltej farby, tkanina a gumová podrážka.

Limitovanú edíciu tenisiek kúpiš od 5. marca za 170 eur cez aplikáciu SNKRS a u vybraných predajcov. Uvidíš ich na množstve celebrít.

Zdroj: Jacquemus

New Balance 9060 „Sydney's Signature“ – 7. 3. 2024

Spoločnosť New Balance v posledných sezónach valcuje konkurenciu vďaka svojim vintage bežeckým modelom tenisiek, avšak na trh uviedla aj atraktívnu novinku v podobe siluety s číselným označením 9060.

Od 7. marca bude k dispozícii fresh novinka v svetlých tónoch z kolekcie Sydney’s Signature, ktorá je vyjadrením vycibreného štýlu a dizajnu založeného na progrese. Najvýraznejším prvkom tenisiek New Balance 9060 je výrazná zvlnená medzipodrážka natlačená nielen komfortným gumovým materiálom, ale aj tromi tlmiacimi technológiami – ABZORB, SBS a ENCAP.

Zvršok je zahalený do zmesi semišu a sieťoviny pre lepšiu priedušnosť pri každom kroku. Retail tenisiek je stanovený na 150 dolárov. Vedenie bostonskej firmy veľmi dobre vie, čo robí a ako udržať krok so silnou konkurenciou.

Zdroj: New Balance

Nike Dunk Low „You Deserve Flowers“ – 8. 3. 2024

Možno najkrajšia verzia legendárneho modelového radu Nike Dunk Low, ktorú sme videli v posledných sezónach, a to ich boli v predaji stovky.

Si pripravená na kvety? Ikona basketbalovej obuvi z osemdesiatych rokoch je späť – tentoraz v nízkej verzii s hladkou kožou a kvetinovým žakárovým úpletom naprieč celým zvrškom. Tenisky prinášajú bohaté textúry a minimalistický vzhľad.

Obuv má nízky golier a zachováva si klasické pohodlie OG vyhotovenia, zatiaľ čo smaltované cvočky s ružami ti pripomenú, že si máš užívať život pri každom kroku. Veľmi svieža novinka bude v predaji od 8. marca cez aplikáciu SNKRS, pričom retail je rovných 115 dolárov.

Zdroj: Nike

Air Jordan 4 Retro W „Metallic Gold“ – 9. 3. 2024

Ďalší pár limitovaných tenisiek v zozname je z ateliéru spoločnosti Jordan Brand a získal si nás na prvý pohľad. Ide o ultraluxusné pokračovanie modelového radu Air Jordan 4 Retro s podtitulom „Metallic Gold“, ktoré bude dostupné v ženských veľkostiach.

Exkluzívny kúsok, ktorý skvelo doplní každú zbierku, má zvršok z prémiovej kože v bielej farbe s množstvom charakteristických detailov. Najvýraznejším prvkom sú kovové očká v zlatej povrchovej úprave, ktoré perfektne rozbíjajú minimalistickú schému. Táto reedícia legendárnej basketbalovej siluety bez námahy dodá tvojim outfitom elegantný nádych.

Atraktívna novinka uzrie svetlo sveta 9. marca s cenou 210 dolárov a predpokladáme, že bude celosvetovo vypredaná v priebehu niekoľkých minút.

Zdroj: Sneaker Politics

Nike Lunar Roam „Dark Smoke“ – 15. 3. 2024

Ak nie si fanúšikom retro basketbalových siluet tenisiek, možno ťa poteší táto neočakávaná novinka v produktovom portfóliu značky Nike.

Vedenie odevnej spoločnosti odhalilo novinku z modelového radu Nike Lunar Roam v tmavých odtieňoch, ktorá dostala príznačný názov „Dark Smoke“. Táto ultraľahká mestská športová obuv bola prvýkrát predstavená v roku 2008 ako Lunar Roam Bounce a teraz prichádza obohatená o priedušné textílie a podporné prvky v hornej časti. Stojí pritom na legendárnej penovej medzipodrážke.

Nová verzia ponúka ľahký a stabilný pocit pri celodennom nosení, zatiaľ čo čierno-sivý zvršok zaručuje decentné, ale štýlové vyjadrenie, kamkoľvek pôjdeš. V predaji bude od 15. marca za cenu 150 dolárov. Resell očakávame na slušnej úrovni.

Zdroj: Sneaker Politics

Nike Air Ship „Green Stone“ x A Ma Maniére – 23. 3. 2024

Spolupráce medzi značkami Nike, respektíve Jordan Brand, a A Ma Maniére sú legendárne a zakaždým prinesú niečo nové a neopozerané, čo milujeme. Inak to nie je ani v prípade ich posledného spoločného diela v podobe vintage iterácie siluety Nike Air Ship s prívlastkom „Green Stone“.

Model v čistej univerzálnej schéme sa pýši koženým zvrškom. Perforácie na priehlavku zaisťujú priedušnosť, vintage estetika a sieťované panely na jazyku ladia s medzipodrážkou a dodávajú tým opotrebovaný vzhľad. Atraktívne sú semišové podpisy oboch firiem v tmavozelenom odtieni. Gumová podrážka v štýle vypranej zelenej gumy disponuje technológiou Air pre maximálne pohodlie pri chôdzi v mestských uliciach.

Medzi cool doplnky patrí štítok A Ma Maniére a náhradné šnúrky na prispôsobenie vzhľadu. Dátum vydania je naplánovaný na 23. marca, pričom retail tenisiek je stanovený na 150 dolárov, čo považujeme za férovú ponuku.

Zdroj: Nike

Nike Air Max DN „All Night“ – 26. 3. 2024

Priestor v závere marca, konkrétne na Air Max Day, dostane hneď niekoľko verzií ikonického modelového radu so vzduchovou bublinou v medzipodrážke z ateliérov spoločnosti Nike.

Naše srdcia si získal najmä dizajn siluety Nike Air Max DN s prívlastkom „All Night“, ktorý je úplne jedinečný a ponúka najnovšiu technológiu v oblasti tlmenia pri došľape – Dynamic Air. Jej dvojkomorová konštrukcia pozostáva z dvoch trubíc v každej časti, čo umožňuje vzduchu reagovať na všetky zmeny pohybu.

Ak ťa táto športová silueta oslovila, priprav si 160 dolárov cez aplikáciu SNKRS. K dispozícii bude aj svetlý variant za rovnakú cenu.

Zdroj: Nike

Okrem týchto deviatich párov tenisiek očakávame v predaji aj ďalšie zaujímavé novinky od značiek Asics, Adidas, Reebok či Puma, ktoré si v správny čas predstavíme.