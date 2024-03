Bývalý člen NAKA: Vyhrážali sa nám, že skončíme zakopaní v Karpatoch. Brali sme to však ako súčasť našej práce (Rozhovor)

Ako spomína na obdobie, keď fungovali sýkorovci či ďalšie zločinecké skupiny z bývalej Juhoslávie, a prečo skončil v polícií?

O tom, ako sa mu vyhrážali mafiáni smrťou a ako manželke vravel, aby sa obzerala ponad plece a dávala si väčší pozor, rozpráva s pokojom. Nosenie policajného odznaku bola preňho obrovská pocta a zároveň osobná misia zmeniť spoločnosť k lepšiemu.

Jeho skutočné meno zostáva tajomstvom, vystupuje pod pseudonymom Michal Čierny a už roky píše úspešné detektívne knihy inšpirované skutočnosťou. Čerpať má z čoho. Dvadsaťtri rokov pôsobil v polícii, vyskúšal si prácu detektíva a viac ako deväť rokov bol členom zásahovej jednotky NAKA P PZ.

Nový krimitriler Fentasy v réžii debutanta Samuela Vičana, ktorý si už môžeš pozrieť v slovenských kinách, je čiastočnou adaptáciou jeho knihy Prípad Agonista z roku 2014. Podnetom na jej napísanie bola droga fentanyl a unikátny prípad jedného mocného dílera z roku 2010. Michal Čierny spolupracoval aj na scenári filmu a dokonca si v ňom zahral.



Čoskoro končíte ako policajt. Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu?Končím v Policajnom zbore po dvadsiatich troch rokoch. Môj koniec je súhrn viacerých faktorov. V každom prípade, na každom konci je pekné to, že sa čosi nové začína.

Chceli ste byť vždy policajtom?Keď som bol tínedžer, môjho spolužiaka pre drogy zavraždili a dosť to vo mne zarezonovalo. Začal som vnímať, že tu máme problém, ktorý treba riešiť. Pociťoval som akúsi potrebu čosi s tým spraviť. Dal som si cieľ, že proti tomu budem bojovať. Práve preto som vstúpil do Policajného zboru.

Mal som v živote dva sny. Jeden bol, že budem scenárista, ďalší, že budem policajt. Ten druhý sa mi splnil, uvidíme, ako to bude s tým prvým. (úsmev) Aj to je jeden zo spomínaných dôvodov, prečo som ukončil činnosť v Policajnom zbore.

V akých útvaroch ste pôsobili?V Policajnom zbore som začínal na obvodnom oddelení. Bola to dobrá skúsenosť, bral som ju ako začiatok svojej kariéry, ale mojím snom bolo pracovať v Národnej protidrogovej jednotke. Nebola to však jednoduchá cesta. Aby ste sa dostali do takejto špecializovanej jednotky, musíte mať dokončenú vysokú školu a mať za sebou výsledky v operatívnej činnosti. Bral som to ako výzvu. Veď preto som vstúpil do zboru.

Postupne som prešiel na kriminálku, kde som sa zaoberal násilnou trestnou činnosťou. Vyšetrovali sme zabitia, znásilnenia, lúpeže a mnoho iných trestných činov. Počas práce som študoval na vysokej škole. Po jej ukončení s dosiahnutými výsledkami na kriminálke sa mi otvorila cesta vstúpiť do protidrogovej jednotky.

V tom čase národná protidrogová jednotka patrila pod úrad boja proti organizovanej kriminalite, tzv. ÚBOK. Neskôr sa z ÚBOK-u stala Národná kriminálna agentúra, teda NAKA. Posledné dva roky som v rámci PZ zastával riadiacu pozíciu.

Nikdy ste neoľutovali, že ste si vybrali práve toto povolanie?Určite nie, je to veľmi zaujímavé povolanie. Všeobecne polícia ponúka široké spektrum možností v tom, ako sa uplatniť. Človek môže byť potápačom aj protidrogovým policajtom, kukláčom, psovodom alebo pracovať v administratíve.

Začiatky však neboli jednoduché. Najmä čo sa týkalo finančného hľadiska. Policajt by však mal brať svoju prácu ako poslanie. Nechodiť si do práce len po výplatu, ale chrániť spoločnosť. Je to niečo podobné ako pri lekároch. Nezložili sme síce Hippokratovu, ale služobnú prísahu.

Vzhľadom na vašu odpoveď sa musím spýtať na korupciu v radoch polície. Zažili ste, možno aj u vašich kolegov, že brali navyše „špinavé“ peniaze a „prešli na druhú stranu“, pretože neboli spokojní s finančným ohodnotením v polícii?Nemôžeme sa tváriť, že korupcia v radoch polície nebola a nie je. V rámci odhaľovania a vyšetrovania rôznych zločineckých skupín, na ktorých objasnení som sa aj ja spolupodieľal, boli prípady, že v nich na strane zločinu figurovali aj policajti. Môžem povedať, že títo policajti skončili nakoniec s putami na rukách a už si aj odpykali alebo odpykávajú svoje tresty vo väzení.