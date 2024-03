ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály na Netflixe v marci 2024

Všetko, čo na Netflixe vyjde v marci 2024. Nových seriálov a filmov bude neúrekom.

Nižšie sú desiatky nových aj starších filmov, seriálov, dokumentov, animákov, stand-up komediálnych špeciálov a iných programov, ktoré Netflix pridá do svojho katalógu v marci 2024.

1. marec

21 Bridges (2019) – akčný film so zosnulým Chadwickom Bosemanom

Aníkúlápó: Rise of the Spectre (séria 1) Netflix Original – nigérijská dráma

A Madea Family Funeral (2019) – komédia Tylera Perryho zo série Madea

Beverly Hills Ninja (1997) – komédia

Bonnie & Clyde (1967) – kultový krimifilm



Devil in a Blue Dress (1995)

Dragon Quest: The Adventure of Dai (2020) – animovaný film o známej videohre

Dumb and Dumber (1994, Blbý a blbší) – Jim Carrey a Jeff Daniels v legendárnej komédii

Fear (1996) – Mark Wahlberg v mysterióznom filme

Furies (séria 1) Netflix Original – francúzsky krimiseriál

Godzilla (2014) – prvá časť hollywoodskeho reštartu série o Godzille

Love & Basketball (2000) – športový romantický film

Maamla Legal Hai (séria 1) Netflix Original – bollywoodsky seriál

My Little Pony: Tell Your Tale (séria 2) – seriál pre deti

My Name is Loh Kiwan (2024) Netflix Original – dráma z Južnej Kórey o utečencovi zo Severnej Kórey, ktorý bojuje o status utečenca v Belgicku.

Out of Africa (1985) – Meryl Streep a Robert Redford v romantickom príbehu

Shake, Rattle & Roll Extreme (2023) – indonézsky horor

Spaceman (2024) Netflix Original – Adam Sandler hrá osamoteného českého kozmonauta v sci-fi dráme, kde začne mať halucinácie vo vesmíre.



Somebody Feed Phil (séria 7) Netflix Original – dokument o cestovaní a jedle

Step Brothers (2008) – komédia s Willom Farrellom

The Amazing Spider-Man 1 a 2

The Disaster Artist (2017) – komédia o vzniku legendárnej snímky The Room

The Gift (2015) – Jason Bateman v trileri

The Great Debaters (2007) – Stars Denzel Washington si zahral učiteľa, ktorý sa snaží dostať svoj tím študentov do diskusnej súťaže v roku 1930.



The Jamie Foxx Show (séria 1 – 5) – sitkom

Think Like a Man (2012) – romantická komédia s Kevinom Hartom

Think Like a Man Too (2014) – pokračovanie romantickej komédie s Kevinom Hartom

Turbo (2013) – animovaná komédia o slimákovi pretekárovi

Wanderlust (2012) – Jennifer Anniston a Paul Rudd v romantickej komédii

Vampires (1998)

Voyagers (2021) – Colin Farrell v sci-fi o ceste vesmírom

Yesterday (2019) – muzikál Dannyho Boylea (Trainspotting), ktorým vzdal úctu kapele The Beatles.

3. marec

The Netflix Slam (2024) Netflix Original – naživo – Rafael Nadal vs Carlos Alcaraz

4. marec

Hot Wheels Let’s Race (séria 1) Netflix Original – animovaná séria o pretekaní

The Resident (séria 1 – 6) – dráma z medicínskeho prostredia

5. marec

Hannah Gadsby: Gender Agenda (2024) Netflix Original – stand-up komediálny špeciál

The Program: Cons, Cults, and Kidnapping (miniséria) Netflix Original – investigatívny dokumentárny seriál



6. marec

Full Swing (séria 2) Netflix Original – dokumentárny seriál

SuperSex (séria 1) Netflix Original – 7-dielny seriál o živote pornohviezdy menom Rocco Siffredi

7. marec

I Am Woman (2019) – muzikál

Pokémon Horizons: The Series (séria 1) Netflix Original – anime

The Gentlemen (séria 1) Netflix Original – skvelý krimifilm Gentleman od režiséra Guya Ritchieho pokračuje v seriálovej podobe s novými postavami.

The Signal (miniséria) Netflix Original – nemecký sci-fi seriál

Thomas & Friends: All Engines Go (séria 3) – animovaný seriál pre deti

8. marec

Blown Away (séria 4) Netflix Original – reality šou

Damsel (2024) Netflix Original – Millie Bobby Brown (Stranger Things) hrá v akčnom fantasy princeznú, ktorú kráľovská rodine obetuje drakovi. Ona prežije a chce sa pomstiť.

9. marec

Queen of Tears (séria 1) Netflix Original – kórejská dráma

10. marec

Eye Love You (séria 1) – japonský dramatický seriál

11. marec

CoComelon (séria 10)

Young Royals (séria 3) Netflix Original – prvá polovica poslednej série švédskeho coming of age seriálu

12. marec

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir (séria 6) – animovaný seriál pre deti

Miraculous World: New York, United Heroez (2020) – animovaný seriál pre deti

Steve Trevino: Simple Man (2024) Netflix Original – stand-up komediálny špeciál

Turning Point: The Bomb and the Cold War (miniséria) Netflix Original – dramatický seriál o studenej vojne

13. marec

Bandidos (séria 1) Netflix Original – mexická dráma o gangoch

14. marec

24 Hours with Gaspar (2024) Netflix Original – indonézska dystopická krimidráma

Art of Love (2024) Netflix Original – turecký film o policajtovi z Interpolu, ktorý vypátra nebezpečného lupiča.

Barbie & Stacie to the Rescue (2024) – animovaný film

Girls5Eva (séria 1-3) – seriál o skupine speváčok, ktoré v 80. rokoch vydali veľký hudobný hit a teraz sa snažia vyjsť znova na výslnie.

Red Ollero: Mabuhay Is A Lie (2024) Netflix Original – stand-up komediálny špeciál

Tyson’s Run (2022) – o autistickom chlapcovi, ktorý sa skamaráti s bežcom – šampiónom menom Aklilu.

15. marec

Cat and Dog (2024) – rodinný komediálny film

Chicken Nugget (séria 1) Netflix Original – kórejský sci-fi dráma

Irish Wish (2024) Netflix Original – Lindsay Lohan v hlavnej role nového romantického filmu

Mister America (2019) – Mockumentary o politickej moci a kampaniach

Murder Mubarak (2024) Netflix Original – akčný bollywoodsky film

The Guv’nor (2016) – dokument o živote Lennyho McLeana

The Outreau Case: A French Nightmare (miniséria) Netflix Original – miniséria o súdnom procese o jednom z najväčších francúzskych škandálov

16. marec

Judge Dee’s Mystery (séria 1) – historický detektívny seriál

17. marec

Športové dokumenty:

30 for 30: I Hate Christian Laettner

30 for 30: Survive and Advance

30 for 30: The Fab Five

18. marec

Love & Hip Hop: New York (séria 1 – 2) – reality šou

Vida the Vet (séria 1) – britský animák pre deti

Young Royals (séria 3) Netflix Original – druhá polovica finálovej série

Young Royals Forever (2024) Netflix Original – dokument o tvorbe úspešného seriálu

19. marec

Brian Simpson: Live from the Mothership (2024) Netflix Original – stand-up komediálny špeciál

Forever Queens (séria 2) Netflix Original – mexická dráma

Physical: 100: séria (séria 2) Netflix Original – kórejská športová reality šou

20. marec

Bodies Bodies Bodies (2022) – tínedžerská hororová komédia o tom, ako sa z víkendovej chaty stane vražedný víkend.

There’s Something in the Barn (2023) – hororová komédia

21. marec

3 Body Problem (séria 1) Netflix Original – ambiciózny sci-fi seriál od tvorcov Game of Thrones

Andragogy (2023) – dokument o vplyve cancel culture na spoločnosť

22. marec

Buying Beverly Hills (séria 2) Netflix Original – reality šou

El paseo 7 (2023) – kolumbijská komédia

On The Line (2022) – triler s Melom Gibsonom

Shirley (2024) Netflix Original – Regina King hrá senátorku Shirley Chisholm, prvú černošku v tejto role.

The Casagrandes (2024) Netflix Original – film od stanice Nickelodeon

25. marec

Gabby’s Dollhouse (séria 9) Netflix Original

Polly Pocket (séria 5) – animovaný detský seriál

Dave Attell: Hot Cross Buns (2024) Netflix Original – stand-up komediálny špeciál

27. marec

Bad Exorcist: Easter (2024) Netflix Original – hororový film

Rest In Peace (2024) Netflix Original – argentínska krimidráma

Testament: The Story of Moses (miniséria) Netflix Original – dokument o Mojžišovi

The Believers (séria 1) Netflix Original – thajská krimidráma

The Conners (séria 1 – 5) – sitkom s Johnom Goodmanom

29. marec

Heart of the Hunter (2024) Netflix Original – triler z Južnej Afriky o bývalom nájomnom zabijakovi, ktorý odhalí sprisahanie vo vláde.

The Beautiful Game (2024) Netflix Original – Bill Nighy (Piráti Karibiku) trénuje bezdomovcov na futbalovom svetovom šampionáte pre ľudí bez domova.

The Wages of Fear (2024) Netflix Original – tím vojakov má 24 hodín na to, aby previezol dva nákladiaky plné výbušnín cez nehostinné prostredie.

Kapil Sharma’s Comedy Show (séria 1) Netflix Original – indonézsky sitkom

30. marec

Vikings (séria 1 – 6) – obľúbený akčný historický seriál o Vikingoch a Ragnarovi Lothbrokovi

31. marec

Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Kill Bill: Vol. 2 (2004) – akčné filmy od režiséra Quentina Tarantina

Martin (séria 1 – 5) – sitkom Martina Lawrencea

The Hunger Games (2012) – všetky štyri časti dystopického a postapokalyptického filmového sveta s Jennifer Lawrence

The Hunger Games: Catching Fire (2013)

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (2014)

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 (2015)