Nikto nie je dokonalý. TOP 10 vtipných hlášok z priamych prenosov

Dary mora, ejakulujúci hasiči, spadnutá strecha na Spiči a inokedy zasa vulgarizmy. S týmto všetkým sme sa stretli pri živých prenosoch.

Na živé prenosy sa nikdy nedá pripraviť úplne na jednotku. Človek si svoje texty síce môže opakovať, no niektorým okolnostiam sa skrátka nevyhne. V ostatných prípadoch by sa nepodarená scénka jednoducho vystrihla, tu to však tak nefunguje, a preto nám nezostáva nič iné, len sa zasmiať a povedať si, že chyby predsa robí každý.

Ruku na srdce, kto už niekedy neurobil chybu? Jediná nevýhoda je to, že hlášky v televízii si diváci často zapamätajú a dokonca sú známe aj niekoľko rokov po odvysielaní. V Refresheri sme si teraz pre teba pripravili niekoľko legendárnych, ale aj menej známych televíznych trapasov, ktoré sa stali v živých prenosoch.

1.Telefonát

Rosničke v markizáckom Teleráne zavolal tajný ctiteľ v priamom prenose. Dominika Gidová Kvasnicová sa však neudržala a povedala mu svoj názor priamo pred kamerami. Podľa portálu Aktuality.sk vtedy 24-ročnú rosničku chcel po incidente uniesť autom neznámy muž, ale policajti našťastie dorazili včas a muža spacifikovali.

Podľa Dominiky však šlo iba o znázornenie situácie, ktorá sa môže stať, keď má obeť stalkera. Polícia mala po tejto scénke aj svoj živý vstup, kde vysvetľovala, ako sa únoscom či prenasledovateľom ubrániť. Video sa však stalo slávnym aj v Českej republike a niektorí ľudia doteraz nevedia, že išlo o improvizovanú scénu.

2. Meteorológ to vzdal skôr, ako vôbec začal

Nemôžeme byť odborníkmi na všetko. Pavol Beránek je síce skúsený meteorológ s viac ako 30-ročnou praxou, no technika môže zaskočiť aj jeho. Svoj rozhovor ukončil ešte skôr, ako sa ho stihla moderátorka z RTVS opýtať na počasie.

Televízni diváci ho síce počuli, no on mal pravdepodobne problém so signálom. Meteorológ teda niekoľko sekúnd čakal na to, či sa pripojenie nezlepší, no netrvalo dlho a rozlúčil sa slovami: „Tak toto som nepochopil, dovidenia, majte sa.“ Diváci tak zostali bez predpovede počasia.

3. Obec so zaujímavými schopnosťami

Zlatica Švajdová Puškárová je skúsená novinárka a moderátorka Televíznych novín na Markíze už od roku 1999. Prešla mnohými pracovnými pozíciami, no Televízne noviny sú príkladom toho, že akákoľvek dôsledná príprava nemusí zabrániť problémom v živom vysielaní. Spolu s kolegom Karolom Farkašovským sa teda v živom vstupe museli zachovať profesionálne a pokračovať v moderovaní bez toho, aby sa nad trapasom pozastavili.

4. Nie je Spiš ako Spiš

Vulgárne slová jednoznačne do telky nepatria. O to úsmevnejšie je, keď ich povie moderátor omylom. Toto zažila aj moderátorka Televíznych novín na Markíze Mária Chreneková Pietrová.