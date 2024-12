Milan „Junior“ Zimnýkoval o šou Pečie celé Slovensko: 90% konverzácií so súťažiacimi divák nevidí. Bol by z nich dobrý spin-off

Patrí medzi absolútnu moderátorskú špičku.

Milan Zimnýkoval (46) prezývaný Junior už dve dekády pôsobí vo Fun rádiu, bohatú kariéru má však aj v televízii. Moderoval Teleráno, relácie ako Legendy popu, Nikto nie je dokonalý alebo šou Česko Slovensko má talent. Momentálne spolu s Jurajom Bačom uvádza súťaž Pečie celé Slovensko.

Aké boli jeho moderátorské začiatky? Sníval odjakživa o tejto profesii? Ako treba zvládať faux pas počas živých prenosov? Čo by mal vedieť skúsený a dobrý moderátor? Aj to prezradil okrem iného pre Refresher. Odhalil pár zaujímavostí z nakrúcania šou Pečie celé Slovensko a priznal, čo sú jeho overené domáce špeciality, ktoré varí manželke a dcére.

Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetky články na našom webe bez zbytočných obmedzení. Nájdeš tam viacero recenzií, reportáží zo zahraničia, profilov osobností či desivé kriminálne príbehy.

V tomto článku si prečítaš: Kedy musel pri moderovaní zakryť svoje emócie.

Ktorí moderátori ho ovplyvnili.

Ako prebieha výber súťažiacich do šou Pečie celé Slovensko.

Kto je podľa neho v moderátorskej profesii najlepší na Slovensku.

Aké zábavné momenty zažil s moderátorským kolegom Marcelom Forgáčom.

Akých známych interpretov kedysi zahral v rádiu ako prvý na Slovensku.

Aké sú jeho obľúbené aktivity mimo kamier.

Čo ho vie najviac vytočiť.

Zdroj: Archív Milana Zimnýkovala

Nedávno ste sa vrátili z Ománu, kde ste cestovali vďaka spolupráci s jednou cestovnou kanceláriou. S vašim kolegom Marcelom Forgáčom ste tam dokonca moderovali ranú šou na Fun rádiu. Aké pre vás bolo moderovanie z exotiky a čo bol pre vás najsilnejší zážitok z celého výletu?

Na takomto výjazde sme boli už tretíkrát a áno, robili sme rannú šou, ktorá beží na Slovensku od šiestej do desiatej, ale v Ománe to vlastne bolo od deviatej do trinástej pre časový posun. Počas vysielania sme mali aj súťaž pre poslucháčov, mohli vyhrať dovolenku práve do tejto destinácie.

V tej časti Ománu, kde sme boli teraz, som sa cítil ako v takom nekomerčnom Dubaji. Neboli tam sklobetónové mrakodrapy a najviac ma oslovilo brutálne jedlo. Našli sme tam arabskú, taliansku, iránsku, indickú aj čínsku kuchyňu. Bol tam skvelý výber čerstvých rýb a tiež sladkostí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa FUN RÁDIO Slovensko (@jasomfunradio)

V akých destináciách ste sa ešte vďaka vašej práci moderátora dostali?

Prvýkrát sme boli na Zanzibare a druhý krát v Egypte, párkrát USA, najčastejšie to boli Čechy.

Chceli ste byť odjakživa moderátorom alebo ste mali spočiatku úplne iné plány?