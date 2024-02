VIDEO: Natočil sa s „narysovanou čiarou“ a kreditkou. Slovenský hokejista končí v NHL

Slovenský hokejista Adam Ružička končí v NHL po tom, ako na sociálnej sieti uverejnil video s bielym práškom a s kreditnou kartou. Napriek tomu, že hokejista video do niekoľkých minút zmazal, ľudia ho stihli rozšíriť po sociálnych sieťach.

Ružičkov tím Arizona Coyotes informoval, že hokejistu umiestnili na takzvanú waiver listinu a chcú s ním ukončiť kontrakt. Klub sa k videu bližšie nevyjadril.

The Arizona Coyotes have placed forward Adam Ruzicka on unconditional waivers for purposes of terminating his contract. The Club will have no further comment at this time.