Ivana je parkovacia asistentka: Niektorí ľudia mi za oranžovú nálepku vynadajú. Pokutu však nemusíš dostať vždy (Rozhovor)

„Nestretávam sa iba s milými ľuďmi, ale aj s nahnevanými. Sú agresívni, vulgárni, nadávajú mi. Už som sa voči tomu obrnila. Vždy sa ich snažím upokojiť a vysvetliť im, čo môžu robiť. Nikdy neodídem z miesta len tak, že riešte si to,“ prezrádza Ivana.

„Keď skontrolujem ulicu a pozriem sa naspäť, tak presne viem, ktoré nové auto tam zaparkovalo. Vôbec nikto pri mne nemá to šťastie, že si odíde bez zaplatenia a nedostane nálepku. Niekedy sa ľudia pýtajú, že či nás parkovacích asistentov vyhadzujú dronmi,“ hovorí so smiechom pani Ivana Danášová.

Ako parkovacia asistentka pracuje od roku 2021. Nastúpila krátko po tom, čo firma začala fungovať. Skúseností má teda neúrekom. „Predtým som robila na miestnom úrade. Pracovala som s ľuďmi a lákalo ma to opäť. Práca parkovacej asistentky sa mi páčila,“ spomína na svoje začiatky. Dodáva, že napriek tomu, že si to vyžaduje dobrú kondíciu, neodradilo ju to. Práve naopak. „Hovorím si, že prečo nie, kondíciu mám dobrú. Niekedy treba nachodiť aj dvadsať kilometrov.“

Ivana sa s nami okrem zábavných situácií podelila aj o dôležité veci, o ktorých je vhodné vedieť, ak máš auto a parkuješ v hlavnom meste. Okrem jej odpovedí nájdeš na konci článku aj doplňujúce vyjadrenia Petra Hercega, splnomocnenca pre parkovaciu politiku magistrátu hlavného mesta.

Vždy mám oblečenú reflexnú vestu a mám pri sebe aj služobný preukaz. Parkovací asistenti sú zamestnancami aj mestskej polície.

Čo okrem kondície musí mať človek, ktorý chce byť parkovacím asistentom?Dôležitá je aj odolnosť voči stresu. Nestretávam sa iba s milými ľuďmi, ale aj s tými nahnevanými, ktorí sú pobúrení, keď dostanú oranžovú nálepku. Veľa ľudí sa už so mnou hádalo. Boli agresívni, vulgárni, veľakrát mi aj nadávali. Ja som sa však voči tomu obrnila.

Chápem ich rozhorčenie, ale niekedy sa naozaj dá problém vyriešiť. Snažím sa preto s ľuďmi komunikovať a spoločne prísť na koreň problému, kde spravili chybu. Problematických ľudí mám každý deň. Vždy sa však nájdu takí, ktorí mi ho vedia zlepšiť.

Pani Ivana je parkovacia asistentka. Má na sebe reflexnú vestu a používa zariadenie, ktorým kontroluje zaparkované autá. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Ako vyzerá váš pracovný deň?Prídem do práce vtedy, keď mám, prihlásim sa do systému a pozriem, či nenastala nejaká zmena. Môže sa stať, že sa na niektorých miestach dočasne nekontroluje alebo, naopak, pribudne nejaká nová zóna, ktorú treba evidovať. Takže skontrolujem, či sa nejako nezmenila moja práca, aby som nedajbože neurobila nejakú chybu. Potom idem do terénu a kontrolujem. Po skončení odovzdám všetky veci a idem domov.

Aké veci musíte odovzdať?Tie, čo so sebou nosím. Vždy mám oblečenú reflexnú vestu, ktorú mám teraz v zime navlečenú na zimnej bunde. Je na nej napísané, že som bratislavský parkovací asistent. Mám so sebou aj služobný preukaz, lebo sčasti sme my parkovací asistenti zamestnancami aj mestskej polície.

Je to preto, aby som sa mohla preukázať vlastníkovi motorového vozidla, že nie som podvodník. Preukaz nám okrem toho slúži aj na to, že keď niekto chce zaplatiť parkovné a nemá telefón, kartu a skrátka nevie, ako na to, ja mu lístok môžem predať. Vtedy od neho môžem zobrať peniaze v hotovosti.

Tam, kde kontrolujem parkovanie, poznám všetkých ľudí.

Kontrolujete vždy ten istý úsek alebo ste zakaždým niekde inde? Väčšinou kontrolujem ten istý úsek, ale máme aj viac flexibilných ľudí, ktorí chodia kontrolovať rôzne miesta. Ja takisto môžem ísť kdekoľvek, poznám celú Bratislavu, čo sa týka parkovacej politiky. Sem-tam idem aj do nejakej novej zóny, ktorá sa spúšťa, lebo vtedy treba informovať ľudí o všetkom. A povedať im, že parkovacia politika je dobrá vec.

Keď väčšinou chodíte na rovnaké miesto, poznáte tam už miestnych ľudí a ich autá?Tam, kde kontrolujem parkovanie, poznám všetkých ľudí. Viem teda aj rozoznať, ktorí ľudia tam bývajú a ktorí nie. Napriek tomu vždy kontrolujem všetkých, aj domácich, aj cudzie autá, ktoré nepoznám. Nerobím rozdiely, kontrolujem bez ohľadu na to, či niekoho poznám alebo nie.

Môžete kamarátovi odpustiť parkovné a nenalepiť mu nálepku?