Otravuje ťa všadeprítomný Valentín? Osláv radšej s dievčatami Galentine’s Day alebo Single Valentín

Galentine’s Day oslavuje ženské priateľstvo a sesterstvo, Single Valentín lásku k sebe samému.

Sviatok sa prvýkrát objavil v seriáli Odbor mestskej zelene. Priniesla ho tam postava Leslie Knope stvárnená Amy Poehler. Sprevádzala to hláškami ako „uteruses before duderuses“ (teda niečo v zmysle, že maternica je viac ako týpkovia) a „ovaries before brovaries“ (doslova vaječníky nad „bračekmi“).

„Dievčatá oslavujú dievčatá,“ znie motto Galentine’s Day. Ide o deň, keď máš zabudnúť na partnera a stráviť ho s najbližšími kamarátkami. Sviatku sa občas vyčíta, že pôsobí dojmom, že je iba pre single dievčatá. Má však byť oslavou ženského priateľstva, sily a súdržnosti.

Oficiálne sa oslavuje 13. februára alebo aj kedykoľvek v rozmedzí od 1. do 14. februára, na ktorý pripadá klasický Valentín. Cieľom je stráviť kvalitný čas so svojimi besties. Skúsiť môžeš napríklad večeru s pizzou, darčeky alebo spoločné maľovanie.

Galentine’s Day je obľúbený aj medzi celebritami. Takto ho minulý rok oslávila Lizzo či Kylie Jenner.

Rovnako je na mieste osláviť Valentín sám so sebou. Pretože iba človek, ktorý má rád sám seba, dokáže lásku rozdávať ďalej. Tu je zopár tipov, ako na to:

1. Zájdi si na kozmetiku.

2. Pozri si dobrý a náučný dokument.

3. Obvolaj single kamošov.

4. Pretrieď si šatník podľa Marie Kondo.

5. Nescrolluj nezmyselne sociálne siete.