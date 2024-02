Opice v napínavom traileri Kráľovstvo planéty opíc lovia ľudí. Zabudli už úplne na Caesarov odkaz?

Nový trailer na Kingdom of the Planet of the Apes zdôrazňuje, prečo pôjde o jeden z najveľkolepejších blockbusterov roka 2024.

Planéta opíc je späť. Kráľovstvo planéty opíc začne novú trilógiu, ktorá sa odohráva stovky rokov po tej s Caesarom. Zdá sa, že to je dostatok času na to, aby opice zabudli na jeho odkaz a legendu. Odporúčané Prvý trailer na Deadpool 3: Deadpool a Wolverine sa navzájom zabíjajú v bláznivej komiksovej komédii Opice sa značne vyvinuli. Sú inteligentnejšie, lepšie rozprávajú a lovia ľudí, z ktorých sa stali primitívnejšie tvory. Nie všetky s tým však súhlasia. Nový hrdina Noa (Owen Teague) sa vzbúri tyranovi Proximovi Caesarovi, ktorý opice vedie tvrdou rukou a pokúsi sa zachrániť ženu Mae (Freya Allan zo Zaklínača), ktorá je inteligentnejšia ako ostatní ľudia. Spoločne sa vydajú na nebezpečné dobrodružstvo plné násilia, pochopenia, lásky a odhaľovania tajomstiev. Film príde do slovenských kín 24. mája 2024.