Víťazmi finálového zápasu Super Bowl sú Kansas City Chiefs. Súpera pokorili až po predĺžení

Víťazom finálového zápasu severoamerickej National Football League v americkom futbale sa stali Kansas City Chiefs. Na ihrisku sa stretli s hráčmi San Francisca 49ers, ktorých po predĺžení porazili 25 : 22.

Tím Kansas City Chiefs tak získal trofej Vinca Lombardiho už po tretíkrát v priebehu posledných piatich rokov. Šampionát športovej ligy sa koná od roku 1967.

You can feel the energy. Absolutely electric. #SBLVIII pic.twitter.com/5LmmVGU5XW