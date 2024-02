Nemáš čo pozerať? Gary Oldman ťa namotá v špionážnom seriáli Slow Horses, kde vtipne uráža svojich agentov

Apple TV+ vydalo už tri série skvelého špionážneho seriálu Slow Horses o nepodarených agentoch MI-5.

„Another day dawns on MI fu*king useless“ (Je tu ďalší deň s MI skur**ne neschopnými, slovná hračka o špionážnej agentúre MI-5).

Tak vidí bežné pracovné dni špión Jackson Lamb (Gary Oldman), ktorý vedie takzvaný Slough House. Ide o odpadlisko, kam vláda uprace zbytočných agentov či tých, ktorí urobili neodpustiteľné chyby, ale nechcú/nemôžu ich vyhodiť.

Jackson Lamb sa postará, aby sa znudili natoľko, že odídu sami. Dostane sa sem aj vnuk legendárneho britského špióna menom River Cartwright (Jack Lowden), ktorý pokazí dôležitú akciu a pochová si tým kariéru.

Odmieta sa však nečinne prizerať na to, ako ostatní agenti zachraňujú životy. Zamotá sa do nebezpečnej politickej hry, ktorá je prepletená s únosom arabského študenta. River urobí všetko pre to, aby ho našiel a zachránil pred tým, ako ho radikálni britskí občania popravia v živom vysielaní.

Slow Horses má zatiaľ vonku tri série, pričom je isté, že diváci uvidia minimálne aj štvrtú a piatu. V každej sérii sa špióni venujú odlišným prípadom, no akýmsi zázrakom sa vždy ocitnú v strede pozornosti nebezpečných teroristických útokov či tajných špiónskych konšpirácií.

Zdroj: Apple TV+

Slough House tak od začiatku nie je „Slow House“, ale zoskupenie nie práve najlepších agentov, ktorí robia všetko pre to, aby pomohli nevinným a zachránili situáciu. Nie vždy sa to však podarí a je osviežujúce sledovať agentov, ktorí robia chyby a často sa ocitajú v zúfalých situáciách, ktoré si sami zapríčinili.

Udýchaní šprintujúci špióni, ktorí sú nebezpečne blízko smrti, si diváka získajú najmä skvelými dialógmi. Seriál je aj napriek serióznym zápletkám plný zábavných momentov. Stará sa o ne najmä Gary Oldman (Harry Potter, Dark Knight) v úlohe vedúceho Slough Houseu. Jeho Jack Lackson Lamb je sarkastický, veľmi nepríjemný a cynický starý špión, ktorý si zlepšuje náladu a pomalé dni tak, že uráža ostatných.

Jeho vtipné a kruté poznámky rozosmejú takmer v každej epizóde. Oldman bravúrne zvláda aj dramatické scény a dialógy, čo vzhľadom na jeho minulé herecké výkony nikoho neprekvapí. Ujali sa aj ostatní herci na čele s Jackom Lowdenom (Dunkirk) či fantastickým Jonathanom Pryceom (The Two Popes, Game of Thrones).

Zdroj: Apple TV+

Akčných scén nie je veľa, a keď už nastanú, tvorcovia si dali pozor, aby to s nimi neprehnali. Divák tu teda nenájde bondovskú akciu a šialené gadgety či tajné konšpirácie, ktoré vyrieši len Sherlock Holmes. Špióni v seriáli síce sú špeciálni agenti, ale zároveň sú to len ľudia, a keď odhalia nejakú záhadu, pôsobí to prirodzene a nenútene, tak, že by niečo podobné dokázal aj nadmerne inteligentný a bystrý človek.

Špionážny seriál Slow Horses sa viac zameriava na odhaľovanie konšpirácií a kriminálnych záhad, ako i rozvíjanie charakterov svojich postáv. Je prekvapivo vtipný, skvelo zahraný a odohráva sa na neopozeraných miestach v celej Británii. Na nohy ho miestami zráža akurát scenár.

Niektoré zvraty sú príliš predvídateľné a dej vyústi do veľkého finále pomocou klišéovitých príbehových postupov a nelogického správania postáv. Deje sa to najmä vo finálnych častiach všetkých sérií, čo trochu kazí zážitok z inak pútavého seriálu. Každá jeho séria má len šesť častí a všetky sa dajú pozrieť na Apple TV+.

V druhej sérii divákov poteší aj český herec Marek Vašut, ktorý stvárnil jedného z ruských špiónov.