TEST klasických tatárskych omáčok: Po ktorej nás fyzicky skrútilo a ktorá bola doslova crème de la crème?

Ako obstáli v gastroteste tatárske omáčky z rôznych obchodných reťazcov?

Vajcia, horčica a hektoliter oleja. O tatárskej omáčke každý vie, že nie je práve tou najzdravšou alternatívou k nedeľnému obedu. Nie, nezachráni to ani tá štipka zeleninovej zmesi, ktorá sa do nej pridáva. „Tatárka“ je napriek tomu neodmysliteľnou súčasťou hranoliek z fastfoodu, nedeľného rezňa a pre niektorých gurmánov aj ryže.

Jej obľúbenosť napriek nezdravému zloženiu stúpa. Preto sme sa v Refresheri rozhodli otestovať deväť tatárskych omáčok z reťazcov Tesco, Billa, Lidl a Kaufland. Prinášame ti jedinečný rebríček, ktorý ti ukáže nielen to, ktoré tatárske omáčky chutia najlepšie, ale aj ich výživové hodnoty. Ako testovanie dopadlo, sa dočítaš nižšie.

Snažíme sa ti pravidelne prinášať kvalitný content. Na našom webe nájdeš zaujímavé články o zdraví aj gastronómii. Tvoriť obsah však môžeme najmä vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti naša tvorba páči, podpor nás a staň sa členom klubu Refresher+.

Ako prebiehal slepý test?

V Refresher kuchynke sa zišlo deväť ľudí. Každý z nich dostal hárok papiera a pero. Na stôl sme vopred nachystali misky s výberom deviatich tatárskych omáčok z rôznych reťazcov. Testujúci však netušili, ktorá značka sa za danou omáčkou ukrýva. Podľa chute a vzhľadu mohli v tomto slepom teste iba tipovať. Ich názory tak nič neovplyvnilo a nemohli sa tak prikloniť k svojej obľúbenej značke.

Omáčky sme zoradili od 1 do 9 a poradie poznala iba organizátorka testu. Následne ochutnávači jednu po druhej okomentovali a do papierov si zapisovali svoje subjektívne názory. Tie sa týkali vzhľadu, chuti, vône či aftertastu. Okrem toho každej tatárskej omáčke pridelili aj číselné hodnotenie od 1 do 10.

Test sme napokon vyhodnotili zrátaním všetkých bodov dokopy (pri každej omáčke zvlášť, pozn. red.), z čoho sme následne urobili priemer a zaradili omáčku do rebríčka podľa výslednej hodnoty. Výsledkom je teda subjektívny názor deviatich ľudí.

Tatárske omáčky sme nakúpili deň pred testovaním. V deň D sme ich uložili do chladničky a krátko pred ochutnávaním sme ich odtiaľ vybrali a naservírovali do misiek. Aby sme ich mali s čím jesť, objednali sme si hranolky z McDonald’s.

Tatárske omáčky sme pre teba zoradili od najhorších (rozumej takých, ktoré testujúci v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutné) po najlepšie (také, ktoré im chutili najviac). V závere článku nájdeš tabuľku s finálnym poradím, s počtom bodov, cenou a aj energetickou hodnotou jednotlivých produktov.