Internet sa smeje z Neymara za to, že pribral. Možno mám nadváhu, ale tučný nie som, odkázal hejterom

Neymar je terčom výsmechu fanúšikov. Po októbrovom zranení kolena v drese saudského tímu Al Hilal je totiž momentálne v procese zotavovania, počas ktorého pribral na váhe. Odborníci odhadujú, že rehabilitácia by mala zabrať vyše 6 mesiacov. Ľudia na sociálnych sieťach ho však nazývajú tučným, na čo futbalista rozhorčene zareagoval.

🚨🇧🇷 Neymar responds to criticism and photos about being overweight… 🗣️



"Overweight, great. But, fat? I don't think so! Suck it, haters! Put up with it or freak out!" pic.twitter.com/ap6EIhgsM0