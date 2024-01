Prosby nepomohli, o niekoľko hodín ho popravia dusíkom. OSN označuje historicky prvý trest smrti týmto plynom v USA za mučenie

Kenneth Eugene Smith, väzeň v Alabame, musí byť dusíkom popravený do tridsiatich hodín od rozsudku, ktorý nadobudol platnosť dnes o šiestej ráno.

Trojčlenný senát rozhodol, že nezablokuje popravu 58-ročného Kennetha Eugena Smitha v štáte Alabama. Inhalovanie vzduchu s dusíkom podľa úradov spôsobí, že Smith v priebehu niekoľkých sekúnd upadne do bezvedomia a po niekoľkých minútach nastane smrť.

Okrem právnikov sa voči dusíkovej maske ohradilo aj OSN. To hovorí, že by mohlo ísť o mučenie. Pumpovanie dusíka do tela totiž môže spôsobiť vracanie a natíska sa obava, že by sa mohol začať dusiť vlastnými zvratkami.

Súd však tvrdí, že väzeň v priebehu niekoľkých sekúnd stratí vedomie a o pár minút zomrie. Generálny prokurátor to nazval „možno najhumánnejším spôsobom popravy, aký bol kedy vynájdený“.

Prvý pokus o Smithovu popravu v roku 2022 zlyhal, pretože sa mu do ruky nepodarilo zaviesť kanylu na vstreknutie smrtiacej látky. Strávil niekoľko hodín pripútaný na popravnom stole a potom ho odviedli späť do cely.



Niektoré americké štáty hľadajú nové spôsoby popráv, pretože látky používané v smrtiacich injekciách sú ťažko dostupné. Tento typ popráv je v USA najrozšírenejší, pripomína AP. Inhalovanie dusíka schválili tri štáty, okrem Alabamy ešte aj Mississippi a Oklahoma. Žiadny z nich ju však ešte nezrealizoval.

Smitha spolu s jeho kolegom nájomným vrahom odsúdili v roku 1988 za vraždu Elizabeth Sennett. BBC píše, že ženu zbili krbovým náradím a bodli ju do hrudníka a krku. Jej manžel po ukončení vyšetrovania spáchal samovraždu. Nájomný vrah John Forrest Parker bol popravený už v roku 2010.