Slovenskú čokoládovňu kúpili Kolumbijčania. Získa tým jedinečný prístup ku kakau

Nitriansku čokoládovňu Lyra kúpila kolumbijská firma Casa Luker. Tá pestuje kakao už 150 rokov. Má aj vlastnú šľachtiteľskú stanicu, ktorú môže Lyra využívať.

Slovenská firma z Ivanky pri Nitre Lyra má niekoľko celosvetových ocenení. V roku 2023 oslávila 15 rokov. Počas covidu si podľa magazínu Forbes prešla ťažkými časmi, no minulý rok aj vďaka spolupráci s firmou Casa Luker (od novembra 2022, poz. red.) dosiahla mimoriadny obrat.

Zarobené peniaze chce teraz firma znova investovať, najmä do zmien vo vedení. Tak sa bude môcť jej zakladateľ a riaditeľ Karel Stýblo viac sústrediť na inovácie. Priznal sa, že je čas splniť si sen – vyrobiť čokoládu z jednej jedinej ingrediencie.

Spoločnosť Casa Luker je firma so sídlom v Kolumbii, s históriou siahajúcou až do roku 1906. V týchto časoch bola čokoláda pre obyvateľov Kolumbie ešte predstavou luxusu. Teraz aj vďaka ich značke je neodmysliteľnou súčasťou ich života.

Toto nie je prvý raz, čo chcel firmu odkúpiť zahraničný investor. Už pred pár rokmi v časoch pandémie sa ozval výrobca sladkostí z USA, no ten nechcel kúpiť značku, ale výrobne kapacity. To by znamenalo, že by firma úplne zanikla. Tak sa ju rozhodli nepredať.

Karol Stýblo hovorí, že kvalitná mliečna čokoláda nie je o nič horšia ako horká a naopak. Zdroj: Sú súhlasom Karola Stýbla

S firmou na produkciu kakaa Casa Luker má Lyra nadviazanú spoluprácu už 12 rokov. Stýblo pre Forbes uviedol, že Kolumbijčania odkúpili 70 % firmy v novembri 2022. To je pre nich podľa neho veľkým prínosom.

Najmä vďaka jedinečnému prístupu ku kakau, ako uviedol Stýblo pre Forbes: