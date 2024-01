Oscary úplne ignorovali vynikajúceho DiCapria aj ďalšie úžasné filmy. Mal by si ich vidieť, aj keď nič nevyhrajú

Toto sú najlepšie filmy a herci, ktorí nezískali ani len nomináciu na Oscara.

Na veľké prekvapenie asi všetkých nedostal Leonardo DiCaprio nomináciu na Oscara za svoj výkon v snímke Killers of the Flower Moon. Dráma režiséra Martina Scorseseho získala 10 nominácií na zlatú sošku, no DiCapria vynechali. V jeho kategórii bola tento rok slušná konkurencia, no predsa len, DiCapriov fantastický výkon (celkom možno najlepší v jeho kariére) si minimálne nomináciu zaslúžil.

Nedostal ju však ani za Prekliaty ostrov (Shutter Island), Revolutionary Road, The Departed, Chyť ma, ak to dokážeš či Django Unchained.

Tohtoročné Oscary však ignorovali ďalšie skvelé výkony. Nomináciu nedostala Margot Robbie za Barbie a ani režisérka Greta Gerwig za rovnaký film. Nominácia sa neušla ani debutujúcej režisérke Celine Song za jej nádherný film Past Lives (ten celkovo získal len dve nominácie).

Sú však filmy, ktoré nezískali ani jednu nomináciu a určite stoja za pozretie. Niektoré už vyšli aj v našich kinách, iné premiéra ešte len čaká. Medzi nimi sú napríklad A Thousand and One (Byt č. 10-01), The Iron Claw, All of Us Strangers, Memory, The Killer (je to Fincherov prvý film po 17 rokoch bez nominácie na Oscara), Air či Passages.