RECENZIA: Karlos je surovým aj vtipným portrétom českej MMA legendy. Divákov však rozdelí na dva tábory

Nový dokument o najznámejšom českom MMA zápasníkovi bude mať zaručene rozporuplné ohlasy.

Terminátor, Karlíto, Karel alebo Karlos. Niekto ho volá tak, druhý inak, no na Slovensku a v Česku ho pozná každý. Je trocha ako Conor McGregor. Nemusíš sa vyznať vo svete MMA na to, aby si vedel, o kom je reč. Vémola nie je len „obyčajným“ zápasníkom, ale tiež celebritou, dobre známou z bulváru pre množstvo káuz.

Aj vďaka nim sú s manželkou Lelou Ceterovou hádam najznámejším česko-slovenským párom. Majú spolu dve deti a prežili nejednu krízu. Nový dokumentárny film Michala Samira sleduje pozorne aj okamihy z ich života, ktoré sme doteraz nemali možnosť nikde vidieť.

Tešiť sa môžeš na vzlety aj pády českej MMA legendy (tých nebolo málo) a paradoxne ide snímka do kín v príznačnom čase – krátko po Vémolovej tvrdej prehre so Samuelom „Pirátom“ Krištofičom v pražskej O2 Aréne, ktorá už obehla takmer celý svet. Tento moment však vo filme nevidno, keďže sa udial až po tom, ako ho dokončili.

Zdroj: OKTAGON MMA

Daj si pozor na to, čo od filmu čakáš

Hneď v úvode je nutné vyložiť karty na stôl. Ak na tento dokument pôjdeš s tým, že chceš vidieť každý zápas Terminátora s jeho osobným komentárom, budeš asi dosť sklamaný. Veľa vecí tvorcovia vyrozprávali úplne v skratke alebo ich vynechali.

Zabudni tiež na to, že Karlos vo filme uvedie na pravú mieru kauzu s pornoherečkou Rikou Fane alebo priblíži súdny spor s Patrikom Kinclom. Režisér Michal Samir, pre ktorého ide o dokumentárny celovečerný debut, sa zameral na úplne iné udalosti.

Nešiel bulvárnou cestou, nechcel kĺzať po povrchu a robiť „senzácie“, ale snažil sa dostať hlbšie pod kožu známeho zápasníka. Navyše hravou formou, ktorá ťa chytí hneď od začiatku. Budeš mať totiž pocit, že sleduješ akčný film so skutočným akčným hrdinom.

Zdroj: Bontonfilm

Dynamický strih a ručná kamera

Príbeh ťa zavedie do roku 2008, keď Vémola robil v Anglicku vyhadzovača a užíval si celkom iný svet, než je ten v Česku. To mu nakoniec úplne zmenilo život. Po tom, ako raz vyhodil z klubu dvoch zápasníkov ľavou zadnou, otvoril si bránu do sveta MMA.

Uvidíš doteraz nezverejnené archívne zábery z tohto obdobia a nebude ich vôbec málo. Tak mladého Vémolu s úplne iným hlasom najprv ani nespoznáš. Jednou z výhod je, že režisér nerozpráva dokument nudne a prísne chronologicky, ale celkom invenčne skáče v čase a rámcuje príbeh výpoveďami Karlosa uňho doma.



Zabudni však na klasické otrepané „hovoriace hlavy“. Tvorcovia väčšinu času využívajú dynamický strih v spojení so skvele vybratou, často nesmierne vtipnou hudbou. Nechýba rapid montáž, nápaditá asociatívna montáž ani originálna práca so zvukovou zložkou.

Zdroj: Bontonfilm

Nudiť sa nebudeš ani na chvíľu

Časť divákov môže iritovať miestami rozostrená a roztrasená ručná kamera a spontánne vstupy režiséra, ale všetko to skvele sedí do zvolenej formy. Obe veci podporujú maximálnu autenticitu a surovosť snímky a aj vďaka nim drží pokope a najmä drží divákovu pozornosť.



Nudiť sa preto určite nebudeš. V Samirovej novinke vidno naozaj všetky podoby Vémolu. Režisér sa ho nebál ukázať totálne na dne, zničeného v gyme po tréningu, vyziabnutého a agresívneho počas drastického chudnutia či sklamaného po prehre v šatni.

Miestami ide o depresívny náhľad do života človeka, ktorého hlavným cieľom je porážať súperov v klietke, pričom často zabudne na to, že má doma rodinu a že jej prítomnosť nie je samozrejmosťou. Karlosa tu teda uvidíš najmä ako zraniteľného človeka z mäsa a kostí, s chybami a rozličnými náladami. Práve to je pri dokumente takéhoto typu to najdôležitejšie a najcennejšie.

Zdroj: Bontonfilm

Úprimný portrét obrovského tvrdohlavca

Vidno, že Samir nakrútil Karlosa skôr pre milovníkov filmu než pre milovníkov MMA, a nie je na tom nič zlé. Ctí si svoje remeslo, a preto vyrozprával Vémolov príbeh tak, aby sa zapáčil jeho skalným fanúšikom, ale aj tým, ktorí o ňom náhodou ešte nikdy nepočuli alebo o ňom vedia len to, že sa bije v klietke.

Ďalším pozitívnom filmu je humor. Prevláda ten situačný, ktorý vznikol priamo na mieste vďaka vtipným scénkam a dialógom. Samir ich spolu so strihačom Šimonom Hájekom dôkladne vybral. Na druhom mieste je ten umelo vytvorený, keď si tvorcovia pomôžu napríklad hudbou, ktorá v spojení s obrazom dodáva úplne nový rozmer s vtipným textom či rafinovanými, až diabolskými prestrihmi do minulosti.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že Samirov debutový dokument je chaotický, v skutočnosti ide o mimoriadne ucelený, trocha smutnovtipný, no veľmi výstižný a úprimný portrét obrovského tvrdohlavca so skalopevnou vôľou. Je to jazda a mal by si sa pred ňou poriadne pripútať. My sme sa bavili kráľovsky po celých 87 minút, preto snímke udeľujeme osem a pol bodu z desiatich.