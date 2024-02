Osvoj si jednoduchý trik, ktorý ti pomôže zvládnuť aj náročné obdobia. Laci Strike a Street Dance Academy ti ukážu, ako na to

Dokážeš sa tešiť aj z maličkostí?

Vďačnosť. Pojem, ktorý v poslednom čase zaznieva z mnohých strán, no len málokto vie, čo sa pod ním skrýva a ako nám môže pomôcť. Koncept vďačnosti je spôsob, ako prehodnotiť svoj deň prostredníctvom toho, čo sa podarilo, a nie toho, čo sa nepodarilo.

Znamená to, že si každý deň vytvoríš zoznam drobností, ktoré ťa potešili alebo ti zlepšili deň. Môže ti slúžiť ako kompas na sebapoznanie, sebaprijatie alebo ujasnenie si situácie počas náročných životných období.

„Ľudia, ktorí sa pravidelne sprítomňujú a zvedomujú si vďačnosť, sa dokážu lepšie vyrovnávať s negatívnymi pocitmi a táto odolnosť im pomáha udržiavať vzťahy a prepojenia s okolím,“ uvádza platforma Ako dobre, že si. Na nej nájdeš užitočné rady a tipy, ktoré ti pomôžu precítiť vďačnosť.

Súčasťou praktických sprievodcov sú aj videá, ktoré vznikli s Lacim Strikom, mladými tanečníkmi a tanečníčkami zo Street Dance Academy a speváčkou Liiou.

„Mladí ľudia potrebujú pochopenie, poradiť alebo jednoducho počúvať. Vždy je super, keď je dialóg. A keď sa správne pomenuje problém, tak vtedy sa dá aj pomáhať,“ opisuje svoje skúsenosti Laci Strike, ktorý je súčasťou celého projektu. Keďže dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi, sám si všíma zmeny v ich správaní a prežívaní.

„Nie som odborník v tejto oblasti a nemám nejaké skutočné čísla. Ale to, s čím prichádzam určite častejšie do kontaktu, je šikana, alebo sú to nejaké také ‚smútky‘, keď sa tínedžeri cítia trošku menejcenní. Keď sledujú, akí úžasní, bezchybní a dokonalí sú ostatní na sociálnych sieťach, tak majú pocit, že nestíhajú tomu súčasnému svetu. Alebo ten opačný prípad – a to, keď sú nepochopení a nerešpektovaní,“ vysvetľuje Laci Strike.

Jeho slová potvrdzuje aj psychologička z Ligy za duševné zdravie Kornélia Ďuríková: „Myslím si, že to, čo mladých ľudí najviac trápi, je, že nie sú vypočutí. Chcú, aby im ľudia venovali pozornosť, čas, prijali ich takých, akí sú, a mali ich radi.“

Projekt Ako dobre, že si chce mladým ľuďom na Slovensku priniesť úľavu od osamelosti tým, že im pomôže s prežívaním vďačnosti. Na stránke projektu nájdeš praktické tipy, ktoré ti pomôžu zmierniť pocity osamelosti a zlepšiť vzťah k sebe samému, ako aj kontakt na odborníkov a psychológov. Projekt vznikol v spolupráci s Unicefom, Ligou za duševné zdravie a psychologičkou Hanou Šándorovou.

Vedomé prežívanie vďačnosti ti vytvorí priestor vnímať pekné každodenné momenty. Vďačnosť nie je o vyhrotenej pozitivite. V nepohodlnej situácii ti však pomôže vytvoriť priestor vnímať niečo dobré.

Stále ťa môže mrzieť, čo sa ti v živote deje, ale dovolíš si precítiť aj príjemnejšiu emóciu. Napríklad, keď vstaneš a vieš, že dnešok bude úplný boj, ledva prídeš do školy, ale kamoši ti pochvália outfit, čo si na seba ráno nahádzal. Tipy, kde všade môžeš počas dňa vďačnosť precítiť a aké zdravé návyky si tak osvojiť, nájdeš na tomto odkaze.

Vďačnosť je zdravý návyk, ktorý môžeš do svojej každodennej self care rutiny zaradiť aj ty. Stačí, ak si každý deň nájdeš zopár minút, počas ktorých sa utíšiš a zapíšeš si, čo ti dnes urobilo hoci aj malú radosť a na chvíľu zlepšilo deň.

Prečítaj si 5 tipov, s ktorými sa jednoducho naučíš, ako praktizovať vďačnosť a vytvoriť si zdravší vzťah k sebe alebo svojmu okoliu.

1. Vytvor si rutinu vďačnosti

Milióny vnemov, desaťtisíce myšlienok a neustála túžba scrollovať pre ďalšiu dávku dopamínu. V šume signálov, ktoré počas dňa navnímaš, často zaniká množstvo pekných momentov. Nájdi si pravidelný čas na nerušenú polhodinku pre seba a uvedom si, čo príjemné si v ten deň zažil.

Je dôležité vedieť rozpoznať veci a vzťahy, ktoré majú v našom živote hodnotu. Praktizovaním vďačnosti sa môžeme vrátiť k okamihom a situáciám, ktoré sú pre nás cenné a ktoré by inak zostali nepovšimnuté.

„Pocítiť vďačnosť predpokladá, že dokážeme na chvíľu spomaliť, možno sa zastaviť, pozrieť sa späť na prežitý deň a uvedomiť si, čo v nás vyvolalo pozitívne pocity, čo môže mať následne veľký prínos pre kvalitu nášho života, ako aj pre naše vzťahy so sebou samým a s ľuďmi, na ktorých nám záleží,“ vysvetľuje psychologička z Unicefu Zuzana Neupauer.

Keď chceš nabrať svaly alebo zlepšiť kondičku, iste vieš, že cvičiť raz za čas nestačí. To isté platí aj pri vďačnosti. Začiatok bude možno náročný, ale stačí pár minút denne a z vďačnosti si vybuduješ zdravý návyk.

Vytvor si jednoduchú rutinu, ktorá ti pomôže každý deň precítiť vďačnosť za veci, ktoré sa ti podarili. Možno nevieš, kde a ako začať. Inšpirovať sa môžeš rutinou, ktorú zostavili odborníci z platformy Ako dobre, že si. Nájdeš v nej aj šesť jednoduchých otázok, ktoré ti pomôžu upriamiť pozornosť na pekné veci.





Laci Strike dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi, a preto nás zaujímal jeho pohľad na problematiku.



Čo pre vás znamená vďačnosť a ako ju praktizujete? Ja som vďačný za to, že môžem žiť život. A nielen prežívať. Vnímam veci okolo seba a som vďačný za veľa. Za to, že mám už takmer 50 rokov a stále vyučujem tanec, vystupujem a fungujem. Som vďačný aj za to, že mám vcelku vycibrenú kreativitu. Som vďačný za svoju rodinu. Za všetky pekné momenty. Vnímam to. Ale samozrejme, že aj ja mávam lepšie a horšie dni. To nasadenie a práca ma stoja veľa energie. Ale ako sa hovorí, niečo za niečo. Som spokojný. Vediete k nej aj deti zo svojej tanečnej akadémie? Ak áno, ako? Všetko sa učia na príkladoch, a to bez toho, aby som o tom hovoril. Učia sa vnímať cez pocity a cez tanec, či sa im niečo podarí alebo nie. Keď sa to náhodou nepodarí, tak analyzujeme, prečo sa tak stalo. Povzbudíme a pomôžeme v tanečnom aj osobnostnom raste. A nabudúce to už je lepšie a aj pocit je lepší. Tento proces treba vedieť urobiť. Nie je blízke každému trénerovi. U nás je to samozrejmé. Preto sme išli do tohto projektu. Super je aj to, že si pomáhajú navzájom, že sa tolerujú. Učíme ich tomu. Sú rôzni, spája ich tanec a majú spoločný cieľ. To vytvára pocit stability, a teda ich vidím často, ako sa smejú. Takže sme vďační za tanec.

2. Počúvaj svoje telo

Súčasťou tvojej rutiny vďačnosti by mala byť otázka: „Čo moje telo dnes potrebuje?“ Keď sa tejto otázke pár minút povenuješ každý večer, naučíš sa vnímať, kedy tvoje telo potrebuje oddych, kedy sa potrebuje vyblázniť pohybom a kde cítiš všetky svoje emócie. Keď sa naučíš rozumieť signálom svojho tela, získaš kompas pre vlastné prežívanie.

Akokoľvek neuveriteľne to znie, často sme to práve my sami, koho poznáme najmenej. Nevenujeme si dostatok času a zabúdame hovoriť sami so sebou. Aj preto Zuzana Neupauer odporúča venovať sa každý deň sebaspoznávaniu. Skúmaj, čo ťa baví, aké sú tvoje túžby, hranice a kedy a prečo ich prekračuješ.

„Venuj pozornosť tomu, čo skutočne chceš. Definuj elementy, ktoré na sebe máš rád, vlastnosti, ktoré si ceníš. Začni si všímať svoje pocity, uvedomuj si signály, ktoré ti vysiela tvoje telo,“ približuje Zuzana Neupauer, podľa ktorej je zdravý vzťah k samému sebe tvorený sebapoznaním a sebaprijatím.

3. Poďakuj si

Nemusíš mať pocit, že sa chvastáš, keď sa za niečo pochváliš. Vďačnosť môžeš cítiť aj za seba a svoje rozhodnutia. Oslavuj aj svoj úspech a poďakuj si vždy, keď sa ti niečo podarí alebo niečo nevzdáš.

Častým zdrojom našich vlastných neistôt aj smútku je porovnávanie sa s inými. Zväčša však vidíme iba pozlátko, ku ktorému viedla tŕnistá cesta, ktorú nik verejne neprezentuje. Úspechy druhých je preto dobré brať s rezervou.

„Často vidíme len dobré stránky života iných ľudí a nevšímame si ich problémy alebo to, ako veľmi okolie, vrátane nás samých, pozitívne prispelo práve k tomu, čo im závidíme,“ približuje Zuzana Neupauer. Skús sa zamyslieť nad tým, či na seba nekladieš príliš vysoké nároky a nemáš od seba veľké očakávania.

Odborníčka dodáva, že isté zdravé porovnávanie nás môže motivovať k tomu, aby sme boli lepší, ale súťaživosť ani rivalita nám rozhodne nepomáhajú. Namiesto toho si skús viac všímať svoje vlastné pozitívne vlastnosti a úspechy. „Nauč sa prijímať pochvaly a uznávať chyby. Buď tou najdôležitejšou osobou vo svojom živote.“

4. Mysli na svoje potreby

Koľko času venuješ iným ľuďom a ich potrebám a zabúdaš pritom na seba? Každý deň si venuj čas, počas ktorého sa budeš venovať len a len sebe. Bez výčitiek a myšlienok na povinnosti.

Skús si odpovedať na otázku, čo si dnes spravil pre to, aby si sa cítil dobre. Táto otázka ti pripomenie, že si treba dopriať do života troška láskavosti, a podporuje ťa v preberaní zodpovednosti za vlastné prežívanie.

Zdravý vzťah k sebe samému je predpokladom toho, aby sme mohli myslieť na druhých. Len tak môžeme nadviazať úprimné a nezištné vzťahy.

Pravidelný relax a self care je nevyhnutným krokom k lepšiemu vzťahu so samým sebou. Odborníčka upozorňuje, že všetko, čo si cez deň nedovolíš precítiť, sa v tebe hromadí. Počúvaj svoje telo a daj mu to, čo potrebuje. Možno si potrebuješ ísť zabehať alebo si dať horúci kúpeľ. A možno to chce len dobrú čokoládu.

5. Chváľ sa a odpúšťaj si

Ruku na srdce, ako často sa chváliš a ako často o sebe pochybuješ, hneváš sa na seba a prežívaš pocity sklamania? Podľa odborníčky je v poriadku, ak o sebe občas pochybujeme alebo sme na seba v istých ohľadoch prísni. Je však dôležité vedieť sa pochváliť za úspechy a odpúšťať si zlyhania.

„Pochybnosti o sebe sú normálne a v skutočnosti môžu byť užitočné, pretože nám pomáhajú rásť a lepšie chápať svet okolo nás. Umožňujú nám prijať iný pohľad a kriticky uvažovať o tom, čo sa deje okolo nás, ako aj o sebe samých,“ približuje Zuzana Neupauer, no zároveň upozorňuje, aby sme na seba nemali zbytočne prehnané nároky.

„Buďme k sebe láskavejší a odpusťme si to, čo považujeme za nedostatky,“ vyzýva. Namiesto hnevania sa na vlastné zlyhania upriam svoju pozornosť na to, čo sa ti podarilo. Buď vďačný za každý malý úspech. Všetci máme pozitívne vlastnosti, na ktoré môžeme byť hrdí, ale ak si myslíme, že nie sú hodnotné, nebudeme za ne vďační.

Chceš sa dozvedieť viac tipov a rád, ako si osvojiť prežívanie vďačnosti? Trápia ťa pocity smútku či samoty? Objav sprievodcov vďačnosti plných praktických tipov alebo sa spoj priamo s odborníkom.