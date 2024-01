Tiktok valcuje nový fashion trend, nosí ho aj Dua Lipa či Hailey Bieber. Zima patrí mob wife, takto sa ňou staneš aj ty

„Ženy mafiánov“ ovládli sociálne siete.

„2023 clean girl is over, it's mob wife winter,“ tvrdia stovky tisíc opisov príspevkov na Instagrame a Tiktoku. Zatiaľ čo minulému roku vládol minimalizmus v make-upe aj móde, táto zima patrí mikrotrendu mob wife.

Ikonami trendu sú ženy z filmu Scarface alebo zo seriálu The Sopranos. Mob wife má všetko, čo clean girl nemala – extravagantný outfit, pomocou ktorého ukazuje svoje sebavedomie, výrazný make-up, dlhé červené nechty a podpätky, v ktorých by si neskúsená žena zlomila členok.

Tomuto trendu fandia aj celebrity ako Hailey Bieber, Kendal Jenner, Dua Lipa či Jennifer Lawrence. Na príklade konkrétnych outfitov ti ukážeme, ako sa oblieka mob wife v roku 2024.

Umelé kožuchy

Základným pilierom mob wife šatníka je kabát z umelej kožušiny. Zabudni však na farebné a neónové kožuchy, v tomto prípade potrebuješ kabát v prírodných odtieňoch, akými je čierna, hnedá, béžová či biela. Must-have sú aj zvieracie vzory. Pri stylingu sa môžeš inšpirovať outfitmi Hailey Bieber, Duy Lipa či Kendal Jenner.

Kožuch Mango – 119 €

Hailey má na fotke umelý kožuch značky YSL. Do tvojho šatníka sme vybrali podobný produkt, ale s oveľa dostupnejšou cenovkou. Napriek tomu, že má kratší strih, počas zimy ťa zahreje a skvelo zapadne do tvojho mob wife outfitu.

Zdroj: ABOUt YOU/Mango

Zvierací kožuch faina – 247, 60 €

K extravagantnej mob wife neodmysliteľne patria aj zvieracie vzory. Táto umelá kožušina značky faina je iba ľahko podšitá a nie je vhodná na dlhé zimné prechádzky. Zvieracie vzory môže byť náročnejšie kombinovať, styling ti výrazne uľahčí úplne čierny outfit.

Zdroj: About you/faina

Kabát s kožušinovým golierom River Island – 135 €

V prípade, že kožuchy nie sú tvoja šálka kávy, ale napriek tomu chceš vyskúšať tento trend, môžeš siahnuť po kabáte s kožušinovým golierom. Kožušinový šál si môžeš kúpiť aj samostatne a skombinovať ho s kabátom v neutrálnej farbe.

Zdroj: About you/River Island

Topánky

Mob wife svoje milované kožušiny kombinuje najmä s koženými špicatými čižmami na vysokom opätku. Alternatívou sú kožené lodičky alebo sandále s otvorenou špičkou. Tenisky a inú ležérnu obuv nosí len v ojedinelom prípade, ako napríklad po ceste z hodiny pilatesu.

Kožené čižmy Kazar – 135 €

Ideálnou voľbou k tomuto trendu sú kožené čižmy Kazar. Majú však krokodílí vzor, preto ti odporúčame skombinovať ich s čiernym alebo hnedým kožuchom. Oblúkom sa vyhni ďalšiemu zvieraciemu motívu na svojom oblečení a nechaj textúru topánky vyniknúť.

Zdroj: About you/KAZAR

Dlhé čižmy Kazar – 199,99 €

Čierne kožené čižmy (alebo latexové) siahajúce až pod kolená, sú ďalšie must-have. V prípade opätku opäť platí, že čím vyšší, tým lepší. Mob wife preferuje drámu a dojem, nie pohodlnú obuv.

Zdroj: About you/ Kazar

Terakotové čižmy Katy Perry– 79,90 € (pôvodne 119 €)

Šatníku mob wife síce dominuje čierna, no táto žena nepohrdne topánkami ani v hnedých či bordových odtieňoch. Do nášho zoznamu sme vybrali aj tieto terakotové členkové čižmy s veľmi výrazným opätkom.

Zdroj: About you/Katy perry

Premýšľaj ako Elvíra

Ak nepoznáš film Scarface, určite to naprav. Ikonou mob wife trendu je práve postava Elvíry, pri stylingu sa môžeš inšpirovať jej outfitmi. Počas výberu produktov do nášho zoznamu sme si preto položili otázku Čo by si Elvíra obliekla dnes?

Kokteilové šaty Mango – 99,90 €

Tieto šaty preniesli módu z 80. rokov do dnešnej podoby. Ich strih je však vhodnejší pre vyššie ženy, ktoré sa neboja byť stredobodom pozornosti. Odporúčame kombináciu s čiernym kožuchom a minimalistickými sandálikmi na vysokom opätku s otvorenou špičkou.

Zdroj: ABout you/Mango

Saténový blejzer Guido Maria Kretschmer – 79,90 €

Mob wife je svojím spôsobom „girl boss“, takže v jej šatníku nesmú chýbať blejzre alebo dámske obleky. Tento saténový blejzer je inšpirovaný populárnym pánskym strihom v 80. rokoch. Skombinuj ho s ladiacimi nohavicami rovného strihu, pomôže ti to dotvoriť želaný efekt.

Zdroj: About you/Guido Maria kretschmer

Kožená sukňa Vero Moda – 34,90 € (pôvodne 39,90 €)

Tento trend vyzýva ženy na to, aby ukazovali svoje prednosti. Sebavedomie je hot. Čierne outfity sú dôležitou súčasťou mob wife šatníka. V tomto prípade sa vyskúšaj pohrať s kombináciou strihov a materiálov – ku koženej krátkej alebo midisukni si skús obliecť obtiahnutý bavlnený čierny top.

Zdroj: About you/vero moda

Biela saténová blúzka millane – 29,90 €

Ďalšou možnosťou stylingu je kombinácia odhalených ramien a chrbta s nohavicami širokého alebo rovného strihu. Takýto outfit vytvára veľmi elegantnú a zmyselnú siluetu. K saténovej blúzke si môžeš dokúpiť aj ladiace nohavice.

Zdroj: About you/millane

Must-have doplnky

Mob wife outfit by nebol úplný bez príslušných doplnkov. Výrazné zlaté šperky, veľké slnečné okuliare či kožené rukavice sú povinnou výbavou tohto šatníka. Vybrali sme niekoľko cenovo dostupných kúskov, ktoré skvele vystihujú tento trend.

Zlaté náušnice Edited – 34,90 €

S výraznými visiacimi alebo kruhovými zlatými náušnicami pri mob wife stylingu nešliapneš vedľa. Takýto štýl je aj vo všeobecnosti trendy, takže nájsť model, ktorý sa ti zapáči, určite nebude problém.

Zdroj: About you/EDITED

Náhrdelník Ralph Lauren – 84,90 €

Ak náušnice príliš nenosíš, skvelou alternatívou je výrazný zlatý náhrdelník. Tento kúsok od značky Ralph Lauren sa bude hodiť k viacerým outfitom, ktoré sme ti vybrali vyššie.

Zdroj: About you/Ralph Lauren

Rukavice ABOUT YOU x Chiara Biasi – 29,90 €

V týchto rukaviciach ti určite nebude zima, keďže zahrejú tvoje ruky až po lakte. Čierne, hnedé alebo bordové rukavice sú pre mob wife počas zimných mesiacov povinným doplnkom.

Zdroj: About you/Chiara Biasi

Slnečné okuliare Ralph Lauren – 225 €

Čerešničkou na torte celého mob wife stylingu sú veľké slnečné okuliare. Ideálnou voľbou sú hranaté rámy alebo tvar „cat eye“. Vybraný model Ralph Lauren je dostupný aj v hnedej farbe.