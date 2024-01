TOP filmy 2024 na Netflixe: Uvidíme fantasy s Millie Bobby Brown aj drsnú policajnú drámu s Tomom Hardym

Čo nás tento rok čaká na najpopulárnejšej streamovacej platforme?

Minulý rok Netflix milo prekvapil snímkami ako Leave the World Behind, Reptile, Nyad či Extraction 2. Mierne sklamania boli Maestro alebo The Killer a totálnym prepadákom bol očakávaný Rebel Moon: Part One – A Child of Fire od Zacka Syndera. Čo je však na programe najbližších dvanásť mesiacov?



Posledné týždne sme ti priniesli viacero rebríčkov o najlepších filmoch a seriáloch minulého roka aj o tých najočakávanejších tohto roka. Posledným je skutočne bohatý netflixovský výber. Tešiť sa môžeš na drsný krimitriler s Tomom Hardym, návrat kultového policajta, no aj na niekoľko skvele vyzerajúcich scifíčok.

Zdroj: Netflix

1. The Electric State (réžia: Anthony Russo, Joe Russo)

Bratia Russovci v minulosti nakrútili skvelé dva diely Avenegerov (Infinity War a Endgame), drsnú životopisnú drámu Cherry s Tomom Hollandom aj akčný trhák The Grey Man s trojicou Ryan Gosling, Chris Evans a Ana de Armas. Ich najnovšia snímka je adaptáciou knihy Simona Stålenhaga.



The Electric State ťa prenesie do postapokalyptickej alternatívnej reality plnej robotov. Millie Bobby Brown (Stranger Things) v nej bude hľadať svojho brata. V sci-fi roadmovie sa okrem nej predstavia Chris Pratt, Stanley Tucci, Ke Huy Quan a Billy Bob Thornton.

Zdroj: Netflix

2. Damsel (réžia: Juan Carlos Fresnadillo)

Ak si veľký fanúšik 19-ročnej Millie Bobby Brown, tento rok si skutočne prídeš na svoje. Tentoraz ju uvidíš bojovať s mečom proti hrozivému drakovi. Nezahrá si totiž iba v The Electric State, ale aj v dobrodružnej fantasy Damsel od Španiela Juana Carlosa Fresnadilla. Ak ti jeho meno nič nehovorí, určite si spomenieš na jeho parádny horor 28 Weeks Later. Dúfame, že jeho novinka bude minimálne rovnako dobrá.