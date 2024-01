Lil Nas X čelí kritike veriacich, vraj zosmiešňuje Ježiša. V novinke sa dal ukrižovať

Kritizujúci tvrdia, že raper, ktorý je moslim, nerešpektuje kresťanov a robí to len pre peniaze.

Lil Nas X čelí obrovskej kritike, a to prevažne od veriacich a náboženských skupín po tom, čo zverejnil kontroverznú fotku k novej pesničke s názvom J Christ. Kritizujúci a pobúrení kresťania ho obviňujú z toho, že zosmiešňuje biblickú postavu Ježiša Krista, píše Daily Mail.

Zároveň vraj ako moslim nerešpektuje kresťanov a robí to len pre peniaze. Na fotke, ktorou odpromoval nový videoklip, je Lil Nas X vyobrazený na kríži ako Kristus. 24-ročný raper, ktorý je známy tým, že vo svojich klipoch často prezentuje satanistické symboly, po vlne kritiky odpovedal, že Ježišov obraz sa v umení používa bežne.

Lil Nas X. Zdroj: Instagram/@lilnasx

„Šialené je, že nikde na obrázku nie je zosmiešnený Ježiš. Obraz Ježiša sa v umení používal naprieč celou históriou. Nerobím si srandu. Všetci sa len musíte prestať snažiť strážiť náboženstvo, ktoré tu bolo ešte predtým, ako sa ktokoľvek z nás narodil. Zavrite si h*bu,“ reagoval podráždene Nas X na sociálnej sieti X (Twitter).

Raper a dvojnásobný víťaz prestížnej ceny Grammy po svojej obhajobe na sociálnych sieťach dokonca zdieľal svoj prijímací list na súkromnú vysokú školu vo Virgínii – Liberty University, kde údajne plánuje študovať kresťanské vodcovstvo a biblické štúdie.

„Viem, že ma niektorí nemáte radi, ale chcel som vám dať vedieť, že od jesene idem na univerzitu študovať biblické štúdie. Nie všetko je vtip! V každom prípade, som zas študentom!“ vytešoval sa na Instagrame. Raper v minulosti propagoval satanistické tenisky Nike Air Max, ktoré obsahovali napríklad ľudskú krv či pentagram, a v klipe MONTERO (Call Me By Your Name) zas tancoval v rozkroku diabla.