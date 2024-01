Karina Pedro o Onlyfanse: Jeden chlap chcel, aby som sa celá potrela tatárskou omáčkou a robila sa pritom mrkvou (Rozhovor)

─îo v┼íetko n├ím prezradila jedna z najzn├ímej┼í├şch slovensk├Żch onlyfansov├Żch modeliek?

Poch├ídza z v├Żchodn├ęho Slovenska, no┬áv├Ą─Ź┼íinu ─Źasu tr├ívi v Amerike, konkr├ętne v Los Angeles u priate─ża, influencera D├ívida Matej├ş─Źka, zn├ímeho najm├Ą ako Koza Bobkov. ┼Żiv├ş sa ako modelka na Onlyfanse, kde pon├║ka rozmanit├Ż content, napr├şklad aj sextapy so svoj├şm priate─żom.

Karina Pedro (23) je v┼íak┬áaj hudobn├ş─Źka a spev├í─Źka, a ako sama vrav├ş, pr├íve peniaze z Onlyfansu vklad├í do muziky, ke─Ć┼że si v┼íetko rob├ş sama a nie je pod ┼żiadnym labelom. Objavila sa aj┬ána ┼ítvrtom turnaji┬á─Źeskej organiz├ície Clash of the Stars v netradi─Źnom z├ípase 2 na 2.┬á

Pre Refresher okrem in├ęho prezradila, pre─Źo sa u┼ż nerozpr├íva s niekdaj┼íou kamar├ítkou Inked Dory, ─Źo miluje na Spojen├Żch ┼ít├ítoch, ak├ę bizarn├ę ponuky jej pri┼íli na Onlyfanse, ale aj to, ako nato─Źila prv├Ż sextape so ┼żenou a ak├ę to bolo.┬á

Ak ┼ąa zauj├şmaj├║ lifestylov├ę ─Źl├ínky, podpor n├ís a sta┼ł sa ─Źlenom klubu Refresher+. Bude┼í si m├┤c┼ą pre─Ź├şta┼ą napr├şklad rozhovory s viacer├Żmi osobnos┼ąami zo Slovenska a z ─îeska ÔÇô┬áod umelcov, hercov, film├írov, hudobn├şkov, dobrodruhov, influencerov a┼ż po ├║spe┼ín├Żch ┼íportovcov.

Zdroj: Arch├şv Kariny Pedro

Moment├ílne si v┬áAmerike, kde si od decembra. Ako si tam osl├ívila Vianoce a┬áSilvester? Nech├Żbala ti rodina?Boli to moje prv├ę Vianoce v┬áAmerike a┬ádopadlo to fajn. Mali sme vlastne tak├ę tradi─Źn├ę slovensk├ę Vianoce, ke─Ć┼że som bola s┬ápriate─żom. On ako roden├Ż Slov├ík chcel kapustnicu a┬ázemiakov├Ż ┼íal├ít, tak som v┼íetko pripravila. Vyzdobila som e┼íte cel├Ż dom a┬ána ve─Źeru sme k┬án├ím pozvali n├í┼ího kamar├íta ─îecha, tak┼że sme boli ako tak├í mal├í rodinka. Potom sme si vypili, pozerali sme filmy a┬átak.

Chcela som to takto klasicky, ke─Ć┼że ten viano─Źn├Ż duch tu v┬áAmerike celkom ch├Żba. Oni Vianoce oslavuj├║ predsa len trocha inak, dar─Źeky si rozba─żuj├║ a┼ż r├íno 25. decembra. A je tu hrozne ve─ża ─żud├ş r├┤znych n├írodnost├ş, niektor├ş tu Vianoce ani neoslavuj├║.

─îo sa t├Żka Silvestra, boli sme s┬áD├ívidom pozvan├ş na jednu p├írty v┬áHollywoode, ale nechcela som ├şs┼ą. Som zvyknut├í by┼ą v┬átento de┼ł len so svojimi najbli┼ż┼í├şmi. Nemala som teda pr├şli┼í chu┼ą zoznamova┼ą sa s┬ániek├Żm nov├Żm. Na t├Żchto p├írty sa toti┼ż nikto s┬ánik├Żm nepozn├í. S├║ tam niekedy aj tis├şcky ─żud├ş, pri─Źom nevie┼í ani to, kto je usporiadate─ż. Boli sme preto len doma v┬ák─żude.

Hollywood je zn├ímy t├Żmito p├írty, mimo Silvestra na tak├ęto akcie chod├ş┼í? Je v─Ćaka tomu aj ─żah┼íie dosta┼ą sa do kruhu zn├ímych ─żud├ş?Je to pod─ża n├ílady. Niekedy m├ím chu┼ą poriadne sa vyoblieka┼ą a┬á├şs┼ą sa zoznamova┼ą medzi t├║to elitu. (smiech) L├íka ma, ┼że tam spozn├ím nejak├║ celebritu.

Zdroj: Arch├şv Kariny Pedro

A┬áspoznala si u┼ż nejak├║ na takejto p├írty?E┼íte nie, ale minule sme s D├ívidom na ulici stretli Magnusa Walkera, svetozn├ímeho zberate─ża ├íut.┬áBol vonku so psom┬áa┬áD├ívid sa ho sp├Żtal, ─Źi by si s┬án├şm nemohol nie─Źo nato─Źi┼ą. Bol ve─żmi otvoren├Ż. Celkovo s├║ tu ─żudia dos┼ą otvoren├ş. Ke─Ć im uk├í┼że┼í, ┼że m├í┼í 100-tis├şc followerov na Instagrame, povedia s┬áuznan├şm: ÔÇ×Oukey, letÔÇÖs do something.ÔÇť ┼áli sme teda k┬ánemu a┬áv┬ágar├í┼żi mal stra┼íne ve─ża ├íut zna─Źky Porsche. D├ívid si teda hne─Ć nato─Źil vlog. Bolo to super.