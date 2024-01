Na niektorých autách pribudnú tyrkysové svetlá, za ktoré ťa polícia nemôže pokutovať. Čo budú symbolizovať?

Prvé vozidlá so špeciálnym osvetlením by mali prísť na trh už onedlho.

Mercedes-Benz je prvý výrobca automobilov na svete, ktorý získal povolenie na špeciálne vonkajšie obrysové svetlá. Vozidlá sa budú líšiť tyrkysovým svetlom rozsvieteným v režime automatizovanej jazdy, informuje portál Autoviny.sk.

Špeciálne svetlá sú zabudované v predných a zadných svetlách, rovnako ako aj v spätných zrkadlách po oboch stranách auta. Inovatívnymi sú najmä preto, lebo sú priamo zabudované do vozidla a nie sú tak vyčlenené.

Svetoznámy automobilový výrobca chce štandardizovať využívanie týchto vizuálnych prvkov po celom svete. Zatiaľ neexistuje všeobecný rámec na implementovanie tyrkysových svetiel do sériových vozidiel ani v Spojených štátoch, Číne či v Európskej únii. Prvé vozidlá so špeciálnym osvetlením by sa však mali objaviť práve v amerických štátoch Kalifornia a Nevada.

Farba budúcnosti

Výber tyrkysovej farby nie je náhodný. Výrobca ju využil práve kvôli dobrej viditeľnosti v cestnej premávke a jednoduchému rozlíšeniu od už existujúcich svetiel vozidla – smerových a brzdových svetiel – alebo núdzového osvetlenia. Mercedes-Benz tvrdí, že podľa doterajších výsledkov testovacích štúdií je práve tyrkysová farba ideálna pre automatizovanú jazdu.

Táto svetelná signalizácia pomáha rozlišovať medzi vozidlami v premávke. Upozorňuje policajtov na to, že vodič môže počas jazdy vykonávať aj iné činnosti. Ak je vozidlo v režime autopilota, vodič nemusí venovať ceste mimoriadnu pozornosť, dokonca môže používať aj mobilný telefón. V takomto prípade za to nehrozí tomu, kto riadi vozidlo, žiadna pokuta.

Doteraz však chýbalo externé rozlíšenie, ktoré by polícii pomohlo identifikovať vozidlá s touto funkciou. Na samočinnú jazdu sú oprávnené len vozidlá spĺňajúce technické parametre umožňujúce autonómne riadenie auta.