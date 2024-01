Ak si milovník vesmíru, v Brne je miesto pre teba. Pozri si, ako vyzerá štúdium kozmických technológií a kde sa môžeš uplatniť

Brno je nielen obľúbeným mestom pre študentov, ale tiež miestom s vysokou koncentráciou firiem kozmického priemyslu.

Brno môžeš poznať ako druhé najväčšie mesto Českej republiky, kde nájdeš bohatú kultúru, históriu a vskutku pozoruhodný orloj. No tento región láka mnoho ľudí (najmä študentov) nielen pre tieto zaujímavosti. Brno je totiž domovom pre firmy zamerané na kozmos a tiež vesmírnych inžinierov, ktorým sa môžeš stať aj ty.

Študuj prvý a jediný odbor zameraný na vesmír v Česku

Pokiaľ aj ty túžiš preskúmať vesmír, Vysoké učení technické v Brne (Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií) má pre teba dvere otvorené. Škola len pred dvoma rokmi otvorila nový odbor Space Applications, ktorý je zameraný na kozmické technológie a aplikácie. Tento odbor je prvý a jediný svojho druhu v Českej republike.

Zdroj: NASA

Space Applications spája elektrotechnické a strojné inžinierstvo. Zoznámiš sa so základom projektového riadenia a zdokonalíš sa v tímovej spolupráci. Nebude to len o teórii, budeš praxovať v medzinárodných firmách a organizáciách, ktoré sa venujú vesmírnemu výskumu a vývoju príslušných aplikácií. Odbor študuješ v magisterskom ročníku a iba v anglickom jazyku.

Hoci vesmírne inžinierstvo znie veľmi komplikovanie, nie je to niečo, čo sa nedá naučiť. Samozrejme, potrebuješ mať okrem bakalárskeho titulu a dobrej angličtiny aj pozitívny vzťah k technológiám. Ak sa v tom vidíš, vyskúšaj ukážku testu z roku 2022, ktorý museli budúci inžinieri zvládnuť pre úspešné prijímačky.

Ako vyzerá štúdium?

Space Applications ponúka všetko potrebné pre vesmírnych inžinierov. Môžeš sa tešiť na predmety ako astrofyzika či na také, ktoré skúmajú elektromagnetické javy, radiáciu, fotoniku a kopec iného. K dispozícii máš rôzne kurzy, na ktorých si môžeš vyskúšať vytvoriť napríklad reálny cubesat (typ miniaturizovaného satelitu) a menší satelit.

„Postaviť satelit znamená prácu na počítači, kde vzniknú návrhy, namodeluje sa štruktúra, napíše kód a podobne, ale zároveň to zahŕňa aj prácu priamo so súčiastkami, prototypovaním a testovaním. Zároveň máme presah napríklad do astrofyziky v súvislosti s pohybom kozmických telies, do elektromagnetických javov, štúdia radiácie aj základov orbitálnej mechaniky alebo vákua,“ hovorí študent odboru Space Applications Jiří Veverka.

Príklady vesmírnych projektov akadémie a brnianskych firiem. Zdroj: VUT

Všetko, čo študuješ, si môžeš hneď vyskúšať. Či už je to priamo v kozmických firmách v rámci platených stáží, alebo na vlastných projektoch. „Založili sme študentský spolok YSpace, ktorý rozbieha vlastné misie. Pracujeme na prvom českom rýdzo študentskom satelite CIMER, ktorý v spolupráci s Mendelovou univerzitou bude testovať generovanie kyslíka vo vesmíre,“ informuje o projekte Jiří Veverka.

Jiří Veverka prezradil aj to, že v rámci štúdia sa študenti môžu zúčastniť na prestížnych programoch, ktoré usporadúva Európska vesmírna agentúra, a majú tiež prístup do svetových vesmírnych centier. „Ale hlavne máme priamu linku na firmy kdekoľvek vo svete, ktoré vo veľkom zháňajú kozmických inžinierov. Alebo môžeme zostať priamo v Brne, kde už úspešné firmy dlho sú plus novo vznikajú. Aj pre ich potrebu kvalitne pripravených ľudí študijný program Space Applications vznikol.“

Zdroj: VUT

Máš teda záujem vyštudovať odbor zameraný na letecký a kozmický priemysel? Brno ponúka niekoľko alternatív, ktoré sú vhodným odrazovým mostíkom pre odbor Space Applications. Môžeš si ich prísť pozrieť osobne počas dní otvorených dverí:

Zdroj: FEKT VUT – Václav Koníček

Kde sa môžeš potom zamestnať?

Keď úspešne doštuduješ odbor Space Applications, máš „milión“ možností, kde využiješ svoje zručnosti. V #brnoregion nájdeš viac ako 40 firiem, ktoré pracujú na vývoji a výrobe vesmírnych zariadení či ich častí.

Medzi najvýznamnejšie kozmické firmy z regiónu Brno patrí napríklad Honeywell, Frentech Aerospace či S.A.B. Aerospace. Firma OHB Czechspace sa napríklad podieľa na misii Hera (v spolupráci s ESA a NASA), ktorej cieľom je vychyľovať asteroidy a zabrániť nebezpečným zrážkam so Zemou. Iné spoločnosti pripravujú misie na Mesiac či vytvárajú klimatické modely.

Ako rastie počet firiem, rastie aj dopyt po systémových inžinieroch s vedomosťami z oblasti kozmického priemyslu

„Dnes enormne rastie počet malých satelitov vo vesmíre, pretože sa znížila cena za ich vynesenie. Vidíme tu potenciál pre množstvo firiem, napríklad aj menších, ktoré môžu pomáhať napríklad so snímkovaním Zeme, sledovať CO 2 v atmosfére alebo napríklad zaisťovať komunikáciu chytrých zariadení z oblasti internetu vecí,“ vysvetľuje garant programu Tomáš Götthans z elektrofakulty VUT.

Ako absolvent získaš základné znalosti v teoretických a inžinierskych disciplínach kozmickej techniky. Budeš mať dostatočné teoretické i praktické znalosti pre konštrukčné činnosti v oblasti družíc a vesmírnych aplikácií. Okrem toho si vycibríš anglický jazyk na odbornej úrovni a budeš mať otvorené dvere do spoločností nielen priamo v Brne, ale aj kdekoľvek vo svete. Najmä vo firmách ktoré sa podieľajú na vesmírnych misiách a menia tak náš svet k lepšiemu.

Zdroj: Unsplash/Donald Giannatti

Text bol spolufinancovaný EÚ