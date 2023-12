Po Wednesday prichádza ďalší člen rodiny Addamsovcov. Netflix chystá seriál o strýkovi Festerovi

Populárny seriál od Netflixu bude mať spin-off.

Netflix chystá urobiť spin-off úspešného seriálu Wednesday. Streamovacia služba plánuje rozšírenie seriálu s viacerými členmi rodiny Addamsovcov a tentokrát by mal prísť seriál o strýkovi Festerovi, informoval The Hollywood Reporter.

„Keď vytvoríte svet, ako je tento, zámerom je, že ktorákoľvek z týchto postáv by mohla byť hlavnou postavou vlastnej šou. Je to určite niečo, o čom sme diskutovali a veľmi radi by sme, ak sa nám to podarí, skutočne rozvetvili tento svet,“ povedal Alfred Gough, výkonný producent seriálu.

Producenti chcú, aby sme jednotlivých členov rodiny Addamsovcov spoznali lepšie. Distribučná spoločnosť Amazon MGM Studios sa chce konkrétne zamerať na postavu strýka Festera, ktorú stvárňuje Fred Armisen.

Zdroj: Netflix/Wednesday

Vývoj postavy strýka Festera je zatiaľ v ranom štádiu, pričom detaily príbehu musia tvorcovia ešte doladiť. Druhá séria Wednesday je už oficiálne potvrdená a samotná hlavná hviezda Jenna Ortega sľúbila, že v nej dôjde k posunu postavy, pretože mala pocit, že v prvej sérii bol príliš veľký dôraz na romantiku.

Séria založená na postavách z rodiny Addamsovcov je jedným z najpopulárnejších seriálov Netflixu. Minulý rok nazbieral viac ako 250 miliónov divákov, vďaka čomu patrí medzi top 10 najpopulárnejších titulov.