Toto sú najlepšie jedlá Európy. V rebríčku sa umiestnili aj tri slovenské pochúťky

Podľa turistov sú najchutnejšie bryndzové halušky, ale aj kapustnica.

Taste Atlas tentoraz priniesol rebríček TOP 100 najlepších jedál Európy. Tento známy gastronomický portál svoje rebríčky zostavuje na základe hlasovania registrovaných používateľov. Z výsledného hlasovania maže príspevky botov a lokálnych patriotov, ktorí nechcú objektívne hodnotiť, ale len zdvihnúť prestíž svojich obľúbených jedál alebo krajiny.

V prvej desiatke najlepších európskych jedál dominuje Litva a Taliansko – obe krajiny majú v prvých priečkach hneď tri národné pokrmy. Absolútnym víťazom sa však stalo Španielsko so svojou šunkou Jamón ibérico de bellota. Slovensko sa síce do TOP 10 nedostalo, no v prvej stovke sme sa umiestnili až trikrát.

Prvé priečky TOP 10 najchutnejších jedál vyzerajú nasledujúco:

Jamón ibérico de bellota, Španielsko = odroda iberskej šunky vyrábaná z mäsa pochádzajúceho z iberských ošípaných kŕmených žaluďmi Koldūni, Litva = plnené knedle uvarené v slanej vode a plnené mäsom, tvarohom alebo šampiňónmi Kept duona, Litva = snack z nakrájaného ražného chleba, ktorý sa krátko opečie do chrumkava, potrie cesnakom a nastrúhaným syrom Komplet lepinja, Litva = tradičný plochý chlieb prekrojený na polovicu, natretý hustou smotanou, poliatý vajíčkom a zmesou teplého mäsového výpeku Parmigiano Reggiano, Taliansko = jeden z najkvalitnejších svetových syrov vyrábaný zo surového kravského mlieka Pizza Napoletana, Taliansko = vyrobená len z niekoľkých jednoduchých ingrediencií – paradajková omáčka, cesnak, oregano, bazalka a mozzarella Pastel de nata, Portugalsko = tradičný vaječný pudingový koláč Šašlik, Rusko = stredoázijský a západoázijský špíz pozostávajúci z marinovaných, nasekaných a grilovaných kúskov mäsa Pastel de Belém, Portugalsko = tradičný portugalský vaječný pudingový koláč – predchodca slávneho pastelu de nata Pappardelle al cinghiale, Taliansko = slávna toskánska odroda cestovín v spojení s ragù di cinghiale z diviaka

Slovenské jedlá

Aj tradičné slovenské jedlá sa dostali do TOP 100 najchutnejších jedál Európy. Prvý a asi najviac národný pokrm Slovákov – bryndzové halušky – sa umiestnil na 72. priečke. 84. miesto patrí našej tradičnej kapustnici a posledným jedlom sú zemiakové placky, ktoré obsadili 97. miesto. Všetky jedlá dostali hodnotenie 4,5 hviezdičky z 5.

Taste Atlas zostavil aj mapu najchutnejších lokálnych surovín podľa krajiny.