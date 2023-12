Romana Tabák tvrdí, že sa jej v New Yorku zjavil diabol. Vraj jej ponúkal slávu a peniaze, takto reagovala

Bývala poslankyňa parlamentu priznala, že je silno veriaca a že za to môže jej osobná skúsenosť.

Bývalá tenistka a bývalá poslankyňa NRSR Romana Tabák bola hostkou v podcaste Fiki Unchained kontroverzného influencera Filipa Sulíka, známeho ako Fiki. V ňom sa rozprávali o jej súkromnom živote, sexuálnych partneroch, niekdajšej tenisovej kariére, živote v New Yorku či dokonca o jej údajnej skúsenosti s biblickou postavou.

V podcaste priznala, že je silno veriaca a že za jej vieru môže aj jedna osobná skúsenosť. Tabák tvrdí, že v čase, keď žila v New Yorku, sa jej podľa jej slov zjavil diabol. „Bol to veľmi sexi muž, povedal, že mi dá všetko – slávu, peniaze, keď pôjdem jeho cestou. Ja som to odmietla,“ upresnila v podcaste.

Lákavú ponuku od diabla vraj odmietla, pretože z postavy išla zlá energia. „Bol to zlý zážitok,“ tvrdí. Vraj nešlo o reálneho človeka, ale postavu, ktorú by v tom čase pri nej nikto nevidel, len ona. Vraj v tom čase bola vo veľmi zlom období, bola veľmi smutná a trpela bulímiou. Dodala, že podľa nej je množstvo slávnych a bohatých osobností pokúšaných diablom. Tému kresťanstva uzavrela so slovami, že každý svoju vieru prežíva inak a ona nikoho nesúdi za to, v čo verí alebo neverí.

Syn Richarda Sulíka si do svojho podcastu pozýva rôzne osobnosti, s ktorými rieši kontroverzné témy. V prvom diele bol jeho hosťom Tomy Kotty, vraj má dohodnutých už aj hostí ako Boris Kollár či Rytmus. Podcast je však sprístupnený iba pre predplatiteľov. Zadarmo vydáva s odstupom času len skrátenú verziu na Youtube.