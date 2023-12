RECENZIA: Wonka je epickou jazdou naprieč žánrami, po ktorej dostaneš obrovskú chuť na čokoládu

Ako hodnotíme očakávanú rozprávku o výrobcovi najlepšej čokolády na svete?

Príbeh Roalda Dahla od svojho vzniku ožíva v pravidelných intervaloch. Niet sa čo čudovať, keďže ide o jednu z najpredávanejších detských kníh v histórii ľudstva. Prvýkrát adaptoval do filmovej podoby jeho román o mladom výrobcovi najlepšej čokolády na svete režisér Mel Stuart ešte v roku 1971.

Potom sa v roku 2005 žezla chopil Tim Burton, pričom hlavného hrdinu Willyho Wonku stvárnil Johnny Depp. Najnovšiu verziu nakrútil Paul King (postaral sa o obe časti skvelého Paddingtona). Spolu so Simonom Farnabym napísal aj scenár.

Wonku hrá čoraz populárnejšia herecká hviezda a miláčik žien Timothée Chalamet. Na striebornom plátne sa už ukázal v rôznych polohách. Zahral si kanibala v drsnej dráme Bones and All, gaya v Call Me by Your Name aj nebojácneho Paula Atreidesa v sci-fi opuse Dune (uvidíme ho aj budúci rok v pokračovaní).

Naivný rojko, ktorý sa rýchlo popáli

Film sme videli so slovenským dabingom, čo nás celkom mrzí, pretože sme nemohli počuť Chalametov spevácky talent. Ak si slovenskí diváci budú chcieť pozrieť film bez dabingu, musia ísť jedine do IMAX-u.

V najnovšej adaptácii sledujeme mladého Wonku, dobrosrdečného a naivného rojka, ktorý chce dobyť (a zmeniť) svet svojou špecifickou čokoládou. Nevie však čítať, a tak ľahko naletí chamtivým a zákerným zloduchom – pani Drhne (Olivia Colman) a jej komplicovi (Tom Davis). Stáva sa doslova ich otrokom a skomplikuje mu to plán otvoriť si vlastný obchod s čokoládou.

Jeho ambície sa však nepáčia ani trojici najbohatších predajcov čokolády. V meste vďaka dobrým vzťahom so skorumpovanou cirkvou a políciou ťahajú za nitky. Ihneď vidia, že Wonka je silnou konkurenciou, a cítia ohrozenie. Preto ho chcú čím skôr odstaviť, a ak nebude spolupracovať, pokojne aj zlikvidovať.

Chalametovi uveríš každý úsmev aj slzu

Už od prvej minúty dostávame krásny obraz o Wonkovom charaktere. Prichádza na scénu s desiatimi mincami, no nakoniec nemá ani na ubytovanie, pretože sa snaží pomôcť druhým. Spolieha sa na dobro ľudí, no rýchlo sa popáli. Naráža na skazenosť, neprajnosť a zlomyseľnosť sveta.

Spozoruje, ako ľudí dokáže ovládnuť mamon, a dostáva od života tvrdú lekciu. Napriek tomu si drží vlastnú tvár, verí, že aj tie najšialenejšie sny sa raz môžu splniť, a spája sa s podobne srdečnými ľuďmi, na ktorých sa môže spoľahnúť.

Chalamet sa so svojou chlapčenskou nevinnou tváričkou priam dokonale typologicky hodí do roly Wonku. Uveríš mu každý úsmev aj slzu. Konečne dostal priestor na to, aby ukázal, že je aj dobrý tanečník. Muzikálových scén vo filme napriek tomu nie je príliš veľa. Sú správne vyvážené.

Vidno, že režisér si na nich dal záležať. Sú prepracované, aj keď v rámci tohto konkrétneho žánru nejde o nič, čo by sa vymykalo zo zaužívaného štandardu. Dynamická montáž sa však stará o to, že sa nebudeš počas takmer dvoch hodín vôbec nudiť.

Zábava pre deti aj dospelých

Ďalšou devízou filmu je, že nejde len o klasickú rozprávku pre deti, ale žánrovo rozmanitú zmes, ktorú si dosýta užijú aj ich rodičia či starí rodičia. Vidíme odkazy na gangsterky (nekompromisný čokoládový kartel korumpujúci všetko, čo sa len dá), komédie, detektívky, kriminálky aj dobrodružné filmy. Nechýbajú ani prvky fantasy a drámy.

Wonka prichádza do kín v ideálny čas, týždeň pred Vianocami, a ide o skvelý marketingový ťah. Či chceš, alebo nie, prináša vianočnú atmosféru aj silný vianočný odkaz. Nie je totiž dôležité, koľko čokolády máš, či je biela alebo čierna, lacná alebo drahá, ale to, či sa máš o ňu s kým podeliť. A ver tomu, že po dopozeraní na ňu dostaneš brutálnu chuť.

Paul King nakrútil pôsobivý rodinný film. Poteší a zabaví ťa nielen humorom, nápaditosťou a hereckým obsadením (tešiť sa môžeš aj na Rowana Atkinsona či Hugha Granta), ale aj akciou. Je jej neúrekom. Medzi absolútne filmové vrcholy síce určite nejde, no ak si chceš spríjemniť víkend a potrebuješ nával pozitívnej energie, Wonka bude ideálnou voľbou. Snímke udeľujeme sedem bodov z desiatich.