Dochádzajú ti nápady? Týmito darčekmi na Vianoce zaboduješ

V tomto praktickom poradcovi nájdeš tipy na vianočné darčeky.

Výber vhodného vianočného darčeka dokáže občas narobiť vrásky na čele. Keďže je nám jasné, že chceš potešiť každého zo svojich najbližších, odhadnúť potreby všetkých môže byť jednoducho náročné. Práve preto sme pre teba nachystali tohto praktického poradcu, v ktorom nájdeš tipy na vianočné darčeky. Pozor, nie však hocijaké. Vybrali sme len originálne a praktické veci, ktorými pod stromčekom určite zaboduješ.

Zdroj: Depositphotos.com

Darček pre ňu: Kvalitné dámske legíny

Legíny sa dnes nosia viac ako kedykoľvek v minulosti. Okrem toho, že sú náramne pohodlné, sa už dlhšie vyrábajú aj v atraktívnych dizajnových prevedeniach. Na trhu tak nájdeš rôzne modely od klasických jednofarebných až po odvážnejšie farebné kúsky. Takisto môžeš vyberať z jednoduchších bavlnených typov alebo napríklad zo športových modelov s push-up efektom, ktoré zvýrazňujú dámsky zadoček.

Bez ohľadu na to, pre ktoré sa nakoniec rozhodneš, určite neurobíš krok vedľa. Každá jedna žena, ktorá miluje svoje telo a pohodlie, bude za dámske legíny nesmierne vďačná. Môže ich nosiť či už doma, do práce, alebo aj v rámci voľnočasových aktivít.

Zdroj: Astratex.sk

Darček pre neho: Štýlové boxerky alebo pohodlné trenírky

Spodnej bielizne nie je nikdy dosť. Nehovoriac o tom, že keď si chce človek dopriať maximálne pohodlie, mal by sa pravidelne zásobovať novými modelmi. Keď ide o pánsku spodnú bielizeň ako vianočný darček, na výber máš viacero možností. Buď pôjdeš do klasických slipov, štýlových boxeriek, alebo pohodlných trenírok.

Prvé menované sa už nosia o niečo menej ako kedysi, no stále majú svojich fanúšikov. Naopak, omnoho populárnejšími sú boxerky. Predstavujú v podstate najobľúbenejší typ spodnej bielizne pre pánov. Keďže sú anatomicky tvarované, poskytujú maximálny komfort pri nosení a neprekážajú ani pod tesnejšími nohavicami či džínsami.

Alebo siahneš po voľných, pohodlných trenírkach? Neškrtia, nezarezávajú sa a neobmedzujú v pohybe. Tak ako vyššie zmieňované dámske legíny, aj pánsku spodnú bielizeň ako ideálny vianočný darček nájdeš na webe Astratex.

Darček pre neho aj pre ňu: Vianočné obliečky

Aj ty máš v rodine niekoho, kto odpočítava dni do Vianoc už na konci októbra? Pre takýchto nadšencov neexistuje lepší darček ako niečo so sviatočnou tematikou. No a v súvislosti s tým stoja za zmienku vianočné obliečky. Spoločne s vianočnou výzdobou dodajú domácnosti jedinečné čaro. Sviatočná atmosféra sa už nebude šíriť len kuchyňou a obývačkou, ale aj spálňou.

Teraz už len stačí vybrať. Širokú ponuku rôznych vzorov a materiálových prevedení nájdeš napríklad v e-shope MK Lôžkoviny.

Zdroj: Mklozkoviny.sk

Darček pre každého? V zdravom tele zdravý duch

Hovorí sa, že každý ho máme len jedno a treba si ho vážiť. A je to skutočne tak, zdravie máme naozaj len jedno. Ak sa teda rozhodneš pre vianočný darček na podporu zdravia, urobíš určite dobre.

Takýmto darčekom môže byť prakticky hocičo – od poukazu na masáž cez prírodnú kozmetiku, vitamíny a výživové doplnky až po ústnu hygienu alebo aj cestovné poukazy napríklad na dovolenku v Turecku. Totižto, všetci, ktorí radi cestujú, si „liečia“ myseľ aj telo práve na cestách. Na moment sa však pristavíme aj pri zmieňovanej ústnej hygiene.

Vďaka e-shopu nazuby.eu môžeš darovať zdravie s nápadom prakticky každému. Okrem pomôcok a prípravkov ústnej hygieny pre dospelých v ňom totiž nájdeš aj produkty vhodné pre deti.

Vyberať môžeš jednotlivo alebo v podobe originálnych súprav, v ktorých bude mať obdarovaný všetko potrebné pre zdravé zuby a ďasná. Mimochodom, zaujímavým vianočným darčekom môžu byť aj komfortné sonické kefky pre náročnejších, súpravy na bielenie alebo zubné pasty divokých príchutí.