Čo dnes robia finalisti prvej série Big Brother? Karolína si žije dubajský sen, Bryndza odišiel z Hollywoodu a Pinzo pije kávu

„Pijem veľa kávy, aby som bol šťastný, kreslím, venujem sa cestovaniu, masírujem a robím fyzioterapiu. Gastru sa už viac nevenujem, veď ľudia sa tak nechali zotročiť, že nemajú ani na pivo,“ hovorí pre Refresher exfinalista Big Brother Milan Pinzik.

Televízia Markíza sa po osemnástich rokoch rozhodla oživiť jeden zo svojich najznámejších formátov. 13. novembra totiž na obrazovkách odštartovala známa reality šou Big Brother (pod oficiálnym názvom Big Brother Česko & Slovensko). Súťažiaci zo Slovenska a z Českej republiky v nej súťažia o 100-tisíc eur. 24 hodín a 7 dní v týždni ich pri tom sleduje 58 kamier.

Po tom, ako sme ti všetkých 16 finalistov predstavili v inom článku, sme sa rozhodli vypátrať, čo robia exfinalisti prvej slovenskej verzie Big Brother. Tú vysielali v roku 2005 po tom, čo televízia získala licenciu od holandskej spoločnosti Endemol. Princíp šou bol už vtedy založený na súťažiacich, ktorí spoločne žijú v dome Veľkého brata, sú izolovaní od okolitého sveta a plnia rozličné úlohy.

Vypátrali sme piatich finalistov prvej série Big Brother. Takto sa im dnes darí. Zdroj: TV MARKÍZA/REPROFOTO

Mená niektorých finalistov akoby zmizli z povrchu zemského, iní sa zas k účinkovaniu v šou radšej viac nehlásia. Refresheru sa však podarilo vyhľadať piatich účinkujúcich z prvej série. Niektorí totiž odišli do zahraničia a žnú úspechy v manažérskom, bodybuildingovom či stylingovom sektore.

Okrem toho, ako sa im darí, nám niektorí prezradili aj to, či by sa do Big Brother opäť prihlásili a čo by odkázali terajším účinkujúcim.

Karolína Botková

Hoci Bratislavčanka Karolína Botková opustila šou už pri treťom vyraďovaní, stala sa jednou z najvýraznejších osobností prvej série. Extravagantná blondínka divákom utkvela v pamäti výrazným imidžom aj exhibicionistickou povahou.

Ako prezradila pre Refresher, svet reflektorov a kamier ju lákal už odmalička, keďže snívala o tom, že sa stane herečkou. Rozhodnutie prihlásiť sa do Big Brother však vníma ako bláznivé a spontánne. „Nikdy som nečakala, že budem naozaj vybratá. Život mi to vôbec nezmenilo, ale prihlásila by som sa znova. Bola to super udalosť a vždy na ňu so smiechom spomínam,“ hovorí.

Karolína Botková žije svoj sen v Dubaji, kde pôsobí ako osobná fitness trénerka. Na zozname má však aj mimoriadne úspechy v bodybuildingu. Zdroj: Instagram/musclebarbie_ifbbpro

Šou jej vraj priniesla aj veľa momentov, vďaka ktorým musela prekonať samu seba. „Najzaujímavejší moment bol, keď som musela skočiť bungee jumping, lebo sa veľmi bojím výšok,“ dodáva. Finalistom najnovšej série by preto odkázala, aby si užili každý moment, no najmä aby sa nepretvarovali. Hoci Karolína peniaze nevyhrala, podarilo sa jej nasledovať svoj sen a žiť v zahraničí.