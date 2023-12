Frayer Flexking vysmial herca Milana Ondríka. Vyzval ho na súboj a nazval ho „opitým h**adom“

Frayer Flexking sa opäť púšťa do bitky. Milana Ondríka vyzýva do ringu.

Slová do bitky. Na víkendovom Fight Night Challenge sa vraj herec Milan Ondrík slovne navážal do Frayera Flexkinga, čo sa nezaobišlo bez povšimnutia. Slovenský kontroverzný hudobník a zápasník naňho reagoval a Ondríka vyzval do ringu.

„Počúvaj ma, Ondrík, ty opité h**ado. Keď sa zapne kamera, sa robíš chrumkavý a verejne, že aký si dobrý človek. A keď sa vypne kamera, si obyčajný naje**aný krčmový odborník na všetky športy,“ vyjadril sa Flexking na sociálnej sieti.

Narážal tým na Ondríkovo správanie počas sobotňajšieho zápasu. Kým Andreas Stolárik alias Frayer Flexking zápasil s Adamom Štrbom, herec údajne vykrikoval nadávky a vyzýval ho na bitku.

Milan Ondrík sa výzvy nebojí, nie je však isté, či ponuku Flexkinga prijme. V rámci svojej hereckej kariéry si už boxovacie rukavice párkrát nasadil. „Veľmi ma to chytilo, baví ma to. Práve prednedávnom som prijal jednu výzvu na zápas v organizácii Králi ulice. Dostal som inak ponuky z rôznych organizácií, ale mňa nebaví robiť okolo toho veľký rozruch a nadávať si s niekým cez sociálne siete a hádzať na súpera najväčšiu špinu, ako to je v dnešnej dobe moderné,“ prezradil pre Refresher.