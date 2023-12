Rytmus chcel skončiť v SuperStar, aj keď ho platili viac ako Haberu. Prezradil, za čo sa dodnes nenávidí

Za účasť v porote dostal viac ako Pavol Habera. Slovenský rapový idol prezradil realitu natáčania SuperStar.

Zo začiatku svojej kariéry si Rytmus prešiel neľahkými skúškami. Priekopník slovenského rapu v podcaste SNAMI s Oskarom Baramim prezradil, ktoré z období bolo preňho jedným z najturbulentnejších.

Zdroj: TV Nova

V roku 2011 sa raper predstavil ako porotca populárnej relácie Česko Slovenská SuperStar. Práve počas nakrúcania dostával priveľa nenávistných komentárov a s odstupom času priznal, že chcel zo šou odísť.

„Ja som nepatril do televízneho šoubiznisu. Prišiel som tam a išiel som si rolu Rytmusa a videl som, že oni to prekukli a naschvál mi robili zle, a to ma do**balo," spomína v podcaste.

„Ja kebyže som režisér a vidím, že si nejaký, tak presne viem, čo mám urobiť, aby vznikol konflikt. Ale ja to chápem, ja som sa tak zadefinoval... Ja som to tam určite rozvíril tým, že traja povedali nejak a ja som bol úplne opačný," priznal. Dokonca sa vyjadril, že keď si záznam relácie pozrie teraz, nenávidí sa.

Mieril tým na ostrú kritiku, ktorou súťažiacich nešetril. Kritizoval nielen spevácke výkony, ale dokonca aj štýl a výber piesní v semifinálových kolách. Jeho kolegovia sa naňho mnohokrát obracali s nepochopením.

Napriek fámam, že o post porotcu príde, sa vtedajšia hovorkyňa televízie Markíza Oľga Dúbravská vyjadrila takto: „Každý porotca má právo vyjadriť svoj názor, ktorý nemusí byť zhodný s väčšinou. S výberom poroty sme maximálne spokojní, rovnako tak s moderátormi a nemáme dôvod uvažovať o zmene.“

Pokuty sa nebál

„Ja som chcel odísť zo SuperStar," pokračuje Rytmus. „Ja som si pozrel zmluvu a tam bolo, že za jeden diel, keď neprídeš, tak máš pokutu, ktorá pre mňa nebola až taká veľká, bola v pár tisíc euro. Ja som za**bal, tuším, že 4 alebo 5 dielov predtým, že sa postavím a odídem a ma prehovárali,“ skonštatoval.

Napriek tomu, že údajne natáčanie „nezvládal“, prezradil, že za prácu v porote dostal až 100-tisíc eur. To bolo oveľa viac, ako si domov odniesol súťažiacimi obávaný Pavol Habera.