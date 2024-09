Miro Šmajda: Raz som na koncerte spadol z troch metrov priamo do ohňa. Na motorke som precestoval celú juhovýchodnú Áziu

O svojich zážitkoch z koncertných pódií či zo svojho fotografického ateliéru by mohol napísať knihu. Čo všetko nám prezradil bývalý „superstárista“?

Lámač ženských sŕdc, rocker telom aj dušou, pokorný sympaťák. Miro Šmajda v prvej česko-slovenskej Superstar ihneď upútal pozornosť dlhými blond vlasmi, silným hlasom s vysokým rozsahom aj drsným chrapľákom. Prebojoval sa až do finále, kde mu však prvenstvo vyfúkol český kolega Martin Chodúr.

Napriek tomu sa rýchlo uchytil na hudobnej scéne a vydal dva úspešné sólové albumy. Dnes žije v Česku, konkrétne v Prahe, a je frontmanom kapiel Walda Gang a Terrapie. Okrem koncertovania sa však živí aj ako fotograf modeliek. Pár tituliek už dokonca nafotil aj pre Playboy.

Pre Refresher prezradil, ako sa k tejto práci dostal a ako si ju užíva, ale tiež to, že má dokonca režijné ambície. Ďalej priblížil, ako na motorke precestoval celú juhovýchodnú Áziu a aké šialenstvá zažil na divokých rockových koncertoch.

Zdroj: Archív Mira Šmajdu

Vraj si ako tínedžer s muzikou začal kvôli dievčatám. Fungovalo to? Zbalil si prvú babu na to, že hráš na gitaru a spievaš?

Práveže nie. (smiech) Hudobníci však často vravia, že muziku robia iba čisto z lásky, ale podľa mňa sú to kecy. Väčšina z nich proste časom zistí, že to funguje na ženy a následne si tento benefit radi užívajú.

Takže si občas napísal vypočítavo nejakú zamilovanú pieseň.

Občas sa s kapelou pristihneme pri tom, že nás proste už nebaví písať klišéovité songy o láske, ale aj tak sa k tomu potom vrátime. Je to téma, ktorú každý dobre pozná a istým spôsobom ju prežíva. Láska je navyše tak rozmanitá, že sa o nej dá stále písať inak a pozerať sa na ňu z nových pohľadov.

Zdroj: Jirka Stanek/@jura_stanek

Zbalila už nejaká žena aj teba, práve preto, že si hudobník?

(úsmev) Stalo sa mi to. Takéto situácie ti život prinesie. Nemám to však tak, že by som to pravidelne využíval na koncertoch. Ľudia si určite myslia, že „sekám“ jednu fanúšičku od druhej. Úplne to tak nie je a vystupovanie je fakt práca. Musím to tak brať. Preto som niekedy najradšej, keď už som po dlhej ceste autom z koncertu doma v rozumnom čase a mám svoj pokoj. Všelijaké „kalby“ mám za sebou a nemôžem povedať, že by ma to nejako extra naplnilo.

Predsa len, bol veľký milovník glam metalových a hard rockových kapiel, ktoré boli známe rôznymi excesmi...

Samozrejme, nebudeme si klamať, aj táto sféra je veľmi inšpiratívna a je super, keď si to človek zažije. (úsmev) Klamal by som, keby poviem, že som si nič podobné nezažil. Patrí to k životu a je to super skúsenosť.

Zdroj: Lukas Zima/@zima_foto_video

Bola hudba pre teba teda odjakživa len prostriedok k tomu, aby si upútal ženskú pozornosť alebo si časom v tvorbe videl aj niečo viac a mal si ďalšie ambície? Povedzme priniesť touto formou nejaké posolstvo...

Je to večný boj. Ja som samouk a mám vydretý každý nástroj aj spev. Pracoval som na sebe od základnej školy. Postupne sa však začneš pýtať sám seba či ťa to, čo ťa živí aj duševne napĺňa. Jedna vec je pozornosť od dievčat, ale chceš byť aj uznávaným muzikantom, ktorého si ľudia budú vážiť pre to, čo robí.

U mňa vždy prevládalo práve to druhé, ale časom som si uvedomil, že som to mal nastavené zle. Zavďačiť sa nejakému muzikantovi je super. Vždy ma poteší, keď za mnou niekto taký príde, alebo hocijaký fanúšik a pochváli ma skutočne za to, akú hudbu robím. Vyzdvihne gitarové sólo alebo ocení text či môj spev.

Všetky tieto veci potešia moju umeleckú dušu, ale naučil som sa, že nič z toho ma neuživí. Uživí ťa mainstream. Živia ťa často ľudia, ktorí v muzike nemajú rozlišovaciu schopnosť. Ľudia majú radi jednoduchosť a je potrebné to rešpektovať a tvoriť tak, aby si ich uspokojil, ale zároveň, aby si s tým ty osobne bol stotožnený a páčilo sa ti to. Je to istý kompromis.