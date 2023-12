Haberovu novú vianočnú pesničku odmietli hrať v rádiách. Odkázali mu, že je až príliš americká

Po rusky sa mu vraj spievať nechce, žartuje Pavol Habera.

Líder skupiny Team a dlhoročný porotca Superstar Pavol Habera sa fanúšikom na Instagrame posťažoval, že rádiá odmietajú hrať jeho novú vianočnú pieseň Christmas like it used to be. Tvrdí, že české rádiá ju nechcú hrať, pretože je až moc americká.

„Je to niekedy veľká sranda. Prečo to tu píšem? Je jasné, že ponúknem aj tuto novú vianočnú do rádií a pred pár týždňami sme ju poslali šéfovi jedného z najväčších súkromných rádií v Čechách s otázkou, či si vie predstaviť, že by ju okolo Vianoc hrali a odpoveď bola, že je až moc americká a že takéto veci (Sinatrovky) v Čechách veľmi nejdú,“ napísal na Instagrame.

Habera zároveň podotkol, že nevie či to je dobrá správa alebo zlá, keďže Sinatru považuje za legendu. Spevák verí, že pesnička si nájde svojich fanúšikov na internete a on medzitým pôjde pátrať po svojich amerických koreňoch.

Odkaz poslal aj tým, ktorí sa ho vypytujú, prečo je pesnička po anglicky. „A ak by sa niekto ako minule pýtal, prečo spievam aj po anglicky, keď som Slovák, tak tu je odpoveď: ‚no preto, lebo po rusky sa mi nechce!,‘ dodal.