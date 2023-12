George R. R. Martin hajpuje 2. sériu House of the Dragon: „Nové epizódy vás emočne zničia. Pripravujeme už 3. a 4. sériu“

Tvorca kníh je nadšený z prvých dvoch častí 2. série Rod draka.

George R. R. Martin, tvorca kníh Pieseň ľadu a ohňa, podľa ktorých HBO natáča seriály zo sveta Game of Thrones, navnadil fanúšikov na prvé dve časti 2. série House of the Dragon (Rod draka).

„Vrcholom výletu bolo, keď mi scenáristi House of the Dragon ukázali hrubý strih prvých dvoch epizód. Samozrejme, nie som objektívny, keďže ide o spracovanie mojich diel, ale musím povedať, že podľa mňa boli obe časti jednoducho skvelé (a to ich ešte ani nedokončili). Sú temné, veľmi temné. Možno vás rozplačú. Ja som síce neplakal, ale môj známy áno.“

Martin to napísal vo svojom blogu, kde spomenul, že si v Londýne nielen pozrel dve časti, ale sa aj stretol s vydavateľom svojich kníh. Martin stále dokončuje šiestu, predposlednú knihu zo ságy Pieseň ľadu a ohňa s názvom Winds of Winter. Druhá séria House of the Dragon vyjde na HBO Max v lete 2024.